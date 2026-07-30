Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 31. Juli 2026

Namenstag

Germanus, Ignatius

Historische Daten

2025 – Bei einem schweren russischen Luftangriff sterben in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mehr als 30 Menschen, unter ihnen auch Kinder. Eine Rakete hatte ein mehrstöckiges Wohngebäude getroffen.

1991 – Die USA und die Sowjetunion unterzeichnen in Moskau das Start-I-Abkommen, das eine Reduzierung des Potenzials an strategischen Atomraketen um etwa 30 Prozent vorsieht.

1976 – Nach einem 3:1-Sieg im Finale gegen Polen gewinnt die DDR-Nationalmannschaft in Montréal als erstes deutsches Team eine olympische Goldmedaille im Fussball. Bis heute ist dies der einzige Olympiasieg einer deutschen Fussballmannschaft der Männer.

1961 – In Bangkok gründen Malaya, Thailand und die Philippinen die Association of South-East Asia (Asa). Aus der Asa entwickelt sich später die Asean, heute mit elf Mitgliedsstaaten einer der grössten Wirtschaftsräume der Welt.

1901 – Die deutschen Meteorologen Arthur Berson und Reinhard Süring erreichen in einem Freiballon die Rekordhöhe von mindestens 10.500 Metern. Sie können damit erstmals nachweisen, dass die Temperatur in der Atmosphäre ab einer bestimmten Höhe nicht mehr sinkt. Die Rekordhöhe für eine bemannte offene Gondel wird nie übertroffen.

Geburtstage

1961 – Isabel Varell (65), deutsche Sängerin (Album: «Alles Ansichtssache») und Schauspielerin (TV: «Das Rätsel der Sandbank», «Rote Rosen»)

1956 – Gustav Peter Wöhler (70), deutscher Schauspieler («Planet der Kannibalen», «Erleuchtung garantiert») und Sänger (Gustav Peter Wöhler-Band)

1951 – Martin Mosebach (75), deutscher Schriftsteller («Westend»), Georg-Büchner-Preis 2007

1931 – Kenny Burrell (95), amerikanischer Jazz-Gitarrist, spielte mit Dizzy Gillespie und Jimmy Smith

Todestage

1886 – Franz Liszt, ungarisch-österreichischer Komponist und Pianist, geb. 1811