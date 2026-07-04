Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. Juli 2026

Namenstag

Antonio

Historische Daten

2025 – Gut zwei Wochen vor seinem Tod tritt Ozzy Osbourne zum letzten Mal mit seiner legendären Rockband Black Sabbath in Birmingham vor rund 40.000 Menschen auf. Die 1958 gegründete Band gilt als Wegbereiter des Heavy Metal und anderer Rock-Genres.

1996 – Im Roslin-Institut bei Edinburgh wird Klonschaf «Dolly» geboren, der erste Klon aus den Zellen eines erwachsenen Säugetieres. Öffentlich bekannt wird das von einem Team um den Schotten Ian Wilmut geklonte Schaf erst im Februar 1997.

1946 – In Paris wird der erste Bikini bei einer Modenschau vorgeführt. Der Designer Louis Reard hat das Kleidungsstück nach dem Bikini-Atoll benannt, dem Ort der amerikanischen Atomtests im Pazifik.

1841 – Der Brite Thomas Cook organisiert die wohl erste Pauschal-Ferienreise der Welt, eine Bahnfahrt mit Verpflegung von Leicester nach Loughborough. Die beiden englischen Städte sind nicht einmal 20 Kilometer voneinander entfernt. Es ist der erste Schritt zum Massentourismus.

1811 – Venezuela proklamiert als erstes südamerikanisches Land die Unabhängigkeit von Spanien.

Geburtstage

1976 – Nuno Gomes (50), portugiesischer Fussballer (Benfica Lissabon, AC Florenz)

1946 – Paul Smith (80), britischer Modedesigner, Gründer des Modelabels Paul Smith

1941 – Margot Hellwig (85), deutsche Sängerin, sang zusammen mit ihrer Mutter Maria Hellwig und moderierte volkstümliche Sendungen bei verschiedenen Sendern («Heimatmelodie», «Servus, Gruezi und Hallo»)

1911 – Georges Pompidou, französischer Politiker, Premierminister 1962-1968, Staatspräsident 1969-1974, gest. 1974

Todestage

2001 – Hannelore Kohl, Ehefrau des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl (CDU), geb. 1933