Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. August 2026

Namenstag

Cyriakus, Dominikus, Famian

Historische Daten

2025 – Nach dem Beschluss des israelischen Sicherheitskabinetts zur Einnahme der Stadt Gaza stoppt die Bundesregierung Ausfuhrgenehmigungen von Rüstungsgütern, die im Gazastreifen zum Einsatz kommen könnten.

2021 – Auf ihrem Vormarsch erobern die afghanischen Taliban die Stadt Kundus, später Herat, Masar-i-Scharif und viele weitere Provinzhauptstädte. Die Sicherheitskräfte leisten meist kaum Widerstand. In Kundus und Masar-i-Scharif waren jahrelang Bundeswehreinheiten stationiert.

1991 – Als der schrottreife albanische Frachter «Vlora» mit mehr als 10.000 Flüchtlingen an Bord im italienischen Bari anlegt, erreicht ein seit Monaten anhaltender Flüchtlingsstrom aus Albanien einen weiteren Höhepunkt.

1956 – Im Kohlebergwerk «Bois du Cazier» im belgischen Marcinelle werden bei einem Brand 262 Bergleute getötet.

1786 – Die Alpinisten Jacques Balmat und Michel Paccard besteigen als erste den Montblanc (heute 4.806 Meter), den höchsten Gipfel der Alpen.

Geburtstage

1981 – Roger Federer (45), Schweizer Tennisspieler, achtmaliger Wimbledon-Sieger

1966 – Jimmy Wales (60), amerikanischer Internet-Unternehmer, gemeinsam mit Larry Sanger Gründer der Online-Enzyklopädie Wikipedia 2001

1956 – Lena Stolze (70), österreichisch-deutsche Schauspielerin («Die weisse Rose»)

1951 – Louis van Gaal (75), niederländischer Fussballtrainer (FC Barcelona, Bayern München, niederländische Nationalmannschaft)

Todestage

2022 – Olivia Newton-John, britische Popsängerin («Let Me Be There», «You're The One That I Want») und Schauspielerin («Grease»), geb. 1948