Lucas Lombriser macht sich realistische Hoffnungen, dass in Sedrun dereinst ein internationales Grossexperiment stattfindet.
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Ein Experiment von historischer Bedeutung könnte in Graubünden entstehen. Die Hoffnung: der direkte Nachweis von Dunkler Materie.
Von einem 500-Millionen-Experiment erhoffen sich Forscher den direkten Nachweis von Dunkler Materie. Chancen als Standort für das Experiment hat Sedrun GR. Der Leiter für die Abklärungen im Porta-Alpina-Schacht, Lucas Lombriser, sieht Sedrun als «Frontrunner».
Im Mittelpunkt des Experiments steht ein sogenanntes Atominterferometer in nie dagewesener Grössenordnung. Im Schacht in Sedrun könnte ein 1000-Meter-Experiment installiert werden – bisher in Betrieb sind nur 10-Meter-Experimente.
Mit dem 1000-Meter-Atominterferometer liesse sich gemäss Lombriser eine Lücke schliessen, die es bei bisherigen Messsystemen im Hoch- und Tieffrequenzbereich gibt. Unter Forschern besteht die Hoffnung, dass sich damit Dunkle Materie nachweisen liesse – was einem historischen Ereignis gleichkäme.
Ob das Experiment dereinst tatsächlich in Sedrun stattfindet, ist noch unklar und auch eine politische Frage. Lombriser sagt aber: «Für Ein-Kilometer-Messungen ist Porta Alpina meines Wissens der einzige Standort in Europa, der bereits so gut untersucht wurde.»