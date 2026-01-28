Ein Experiment von historischer Bedeutung könnte in Graubünden entstehen. Die Hoffnung: der direkte Nachweis von Dunkler Materie.

Lucas Lombriser macht sich realistische Hoffnungen, dass in Sedrun dereinst ein internationales Grossexperiment stattfindet.

Darum geht's Sedrun GR gilt als Favorit für ein internationales Forschungsprojekt.

Geplant ist ein 1000 Meter langes Atominterferometer im Porta-Alpina-Schacht.

Das Experiment könnte einen historischen Nachweis der Dunklen Materie ermöglichen. Zusammenfassung erstellt mit

Von einem 500-Millionen-Experiment erhoffen sich Forscher den direkten Nachweis von Dunkler Materie. Chancen als Standort für das Experiment hat Sedrun GR. Der Leiter für die Abklärungen im Porta-Alpina-Schacht, Lucas Lombriser, sieht Sedrun als «Frontrunner».

Im Mittelpunkt des Experiments steht ein sogenanntes Atominterferometer in nie dagewesener Grössenordnung. Im Schacht in Sedrun könnte ein 1000-Meter-Experiment installiert werden – bisher in Betrieb sind nur 10-Meter-Experimente.

Mit dem 1000-Meter-Atominterferometer liesse sich gemäss Lombriser eine Lücke schliessen, die es bei bisherigen Messsystemen im Hoch- und Tieffrequenzbereich gibt. Unter Forschern besteht die Hoffnung, dass sich damit Dunkle Materie nachweisen liesse – was einem historischen Ereignis gleichkäme.

Ob das Experiment dereinst tatsächlich in Sedrun stattfindet, ist noch unklar und auch eine politische Frage. Lombriser sagt aber: «Für Ein-Kilometer-Messungen ist Porta Alpina meines Wissens der einzige Standort in Europa, der bereits so gut untersucht wurde.»

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