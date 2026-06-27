Sonnencreme gehört im Sommer zum Alltag und ist längst selbstverständlich. Doch hinter dem vermeintlich simplen Schutz steckt eine lange Geschichte aus Schönheitsidealen, wissenschaftlichen Durchbrüchen und gesellschaftlichem Wandel.

Heute gilt gebräunte Haut als Schönheitsideal, das war jedoch nicht immer so.

Früher Luxus, heute Pflicht Fast jeder nutzt Sonnencreme – doch woher kommt sie eigentlich?

Darum geht's Sonnencreme findet man mittlerweile in fast jedem Haushalt – und gibt es gefühlt schon seit immer.

Sie schützt vor schädlicher UV-Strahlung, entweder durch chemische Filter oder mineralische.

Die Sonnencreme hat eine lange Geschichte – von frühen natürlichen Mischungen über erste Produkte im 20. Jahrhundert bis zur Entwicklung des Lichtschutzfaktors.

Heute ist Sonnencreme ein zentraler Bestandteil moderner Hautpflege, auch wenn Mythen kursieren und Umweltaspekte kritisch diskutiert werden.

Ob am Festival, beim Wandern in den Bergen oder in der Badi. Der Satz «Hast du dich schon eingecremt?» ist allgegenwärtig. Besonders jetzt, bei dieser Hitze. Gemeint ist natürlich die Sonnencreme. Doch wie wurde sie eigentlich so essenziell?

Sich vor der Sonne zu schützen, ist kein modernes Bedürfnis. Lange bevor es Sonnencreme in Tuben, als Spray, für empfindliche Haut oder gegen starkes Schwitzen gab, griffen Menschen zu anderen Mitteln. Dabei stand jedoch weniger der Schutz im Vordergrund als vielmehr der Wunsch nach einem hellen Teint.

Beispielsweise galt im alten Ägypten helle Haut als Schönheitsideal und Zeichen eines höheren sozialen Status. Zum Schutz entwickelten die Menschen eine Art Sonnenschutz aus Extrakten von Reiskleie, Jasmin und Lupine, den sie auf die Haut auftrugen.

Die Mischung sollte vor allem das Bräunen verhindern und den Teint aufhellen. Erst viel später stellten Forschende fest, dass Reiskleie ultraviolette Strahlung absorbieren kann. Also genau jene Strahlung, die für Bräunung und Sonnenbrand verantwortlich ist.

Wikinger nutzen Mischungen aus Asche und Blei. In Griechenland galt Olivenöl als Schutzfilm auf der Haut.

Die ersten Sonnencremes

Wer genau die erste Sonnencreme erfand, ist nicht ganz klar. Viele Firmen beanspruchen den Status für sich. Was man aber weiss: Im Jahr 1935 können die Deutschen Wilhelm Hausser und Eugen Vahle zum ersten Mal Sonnenbrand nachweisen, wie die «NZZ» schreibt.

Sie fanden heraus, dass insbesondere UVB-Strahlung Sonnenbrand verursacht. Im Zuge ihrer Experimente entwickelten sie eine eigene Lichtschutzsalbe, mit der sie ihre Haut vor UV-Strahlung schützten.

Es gibt neben den UVB-Strahlen auch UVA-Strahlen. UVA-Strahlen lassen die Haut schneller altern und können zusammen mit UVB auch Hautkrebs begünstigen. Moderne Sonnencremes bieten in der Regel Schutz vor beiden Strahlungsarten.

Der Sonnenschutz «Ambre Solaire» gehörte zu den ersten Produkten für die breite Bevölkerung Screenshot Instagram

Erste Sonnenschutzmittel sind bis zu diesem Zeitpunkt hauptsächlich in Apotheken erhältlich und richten sich an Personen mit Hauterkrankungen, wie die Zeitung weiter schreibt.

Ab 1935 werden Sonnenschutzmittel erstmals für die breite Bevölkerung produziert. Der französische Chemiker und L’Oréal-Gründer Eugène Schueller bringt mit «Ambre Solaire» ein entsprechendes Produkt auf den Markt. Das Öl wird vor allem als Bräunungsbeschleuniger beworben, der mit chemischen UV-Filtern vor Sonnenbrand schützt.

Im Jahr 1938 besteigt der österreichische Chemiker Franz Greiter die Alpen. Er holt sich einen Sonnenbrand ein und dies inspiriert ihn, ein eigenes Sonnenschutzmittel zu entwickeln. 1946 kommt die «Gletscher-Crème» auf den Markt. Später entsteht daraus die Marke Piz Buin, die bis heute Sonnenschutzmittel verkauft. Die Gletscher-Crème hatte indes noch den mickrigen Lichtschutzfaktor 2.

Der Lichtschutzfaktor wird entwickelt

In den 1960er- und 1970er-Jahren entwickelt Franz Greiter den Lichtschutzfaktor (LSF). Dabei greift er auf frühere Berechnungen verschiedener Forschender zurück und überführt sie in einen alltagstauglichen Standard.

Bis dahin ist unklar, wie wirksam Sonnenschutz tatsächlich ist, obwohl seit Jahrzehnten an Methoden gearbeitet wird, UV-Strahlung messbar zu machen. 1962 gelingt Greiter schliesslich der Durchbruch: Er standardisiert den LSF und schafft damit erstmals eine quantitative Grundlage zur Bewertung des Schutzes vor UVB-Strahlung.

Das Prinzip dahinter ist einfach: Der Lichtschutzfaktor verlängert die Eigenschutzzeit der Haut. Wer sich ungeschützt beispielsweise zehn Minuten in der Sonne aufhalten kann, ohne zu verbrennen, kann diese Zeit mit LSF 10 theoretisch auf 100 Minuten ausdehnen.

Der LSF etabliert sich rasch weltweit als Massstab für die Wirksamkeit von Sonnenschutzmitteln. Zudem entwickelt Greiter als Erster einen Sonnenschutz, der sowohl UVA- als auch UVB-Strahlen absorbiert.

«Ich sah aus, als sei ich voller Energie»

Anfangs wurde die Sonnencreme von vielen aber gar nicht gern benutzt. Zwar galt helle Haut lange als Schönheitsideal und Wohlstandssymbol. Doch das änderte sich 1923 durch einen Fauxpas der Modeschöpferin und Unternehmerin Coco Chanel. Sagt man zumindest.

Sie vergass im Sommer 1923 nämlich ihren Sonnenschirm an Land, als sie an Bord der Yacht ihres Liebhabers ging. Sie kam mit einem Sonnenbrand zurück, welcher sich in Bräune umwandelte.

«Ich war so braun», erzählte Chanel damals, wie mehrere Medien wie beispielsweise der «Spiegel» berichteten. «Gerade ich, die sonst die Sonne immer gemieden hatte.»

Coco Chanel soll die Bräune damals in Mode gebracht haben. www.imago-images.de

In Paris staunte man über ihren verdunkelten Teint. Für einen Fotografen posierte sie im weissen Leinenkleid, das ihre Hautfärbung betonte: «Ich sah aus, als sei ich voller Energie», so Chanel.

Die Modewelt reagierte irritiert auf Chanels gebräunte Haus, bis dahin galt Blässe schliesslich als Ideal. Ausgerechnet eine Stil-Ikone trat plötzlich bronzefarben auf. Chanel ging noch weiter: Sie schickte gebräunte Mannequins auf den Laufsteg und setzte damit – der Legende nach – einen neuen Trend.

Gebräunte Haut galt als verpönt

Wohlhabende Menschen schützen jeden Zentimeter Haut: mit Sonnenschirmen, Hüten, Handschuhen, langen Röcken und Hosen. Selbst am Strand blieb man vollständig bekleidet. Wer es sich leisten konnte, half nach, mit Bleichmitteln, Puder oder sogar Aderlass, um die vornehme Blässe zu wahren.

Um die Jahrhundertwende legten Lebensreformer und Naturfreunde starre Kleidungsvorschriften ab. Gleichzeitig entdeckten Ärzte die positiven Effekte von UV-Strahlen: Sonne fördert die Durchblutung, hebt die Stimmung, entspannt die Muskulatur und stärkt das Immunsystem.

Mediziner schickten Patienten in Sanatorien zu Licht- und Lufttherapie. Stundenlang brutzelten sie in der Sonne. Sonnenbrand war die schmerzhafte und weniger schöne Nebenwirkung.

Bräune als Statussymbol

Nach dem Zweiten Weltkrieg konnten sich viele erstmals Ferien am Meer leisten. Wer in den Jahren des Wirtschaftswunders ans Mittelmeer reiste, verzichtete meist auf Sonnenschutz. Die gebräunte Haut galt als sichtbarer Beweis für einen gelungenen Urlaub – und als Statussymbol.

Die gebräunte Haut galt als Statussymbol. AP

Das änderte sich, als im Jahr 1985 das Ozonloch entdeckt wurde. Forschende fanden heraus, dass die Ozonschicht geschädigt ist, dadurch mehr UV-Strahlung auf die Erde gelangt und das Hautkrebsrisiko stark steigt. Diese Erkenntnis führte zu einem regelrechten Boom von Sonnencreme.

Weltweit starteten Aufklärungskampagnen. So reimte das australische Gesundheitsministerium: «Between eleven and three, slip under a tree» («Zwischen 11 und 15 Uhr schlüpf' unter einen Baum»).

Millenials und Gen Z feiern Sonnencreme

Sonnencreme ist heute wichtiger denn je, besonders bei den Millennials und der Generation Z. Hautpflege hat für sie einen hohen Stellenwert, und Sonnenschutz ist ein fester Bestandteil davon. Kaum ein anderes Produkt gilt als so wirksam im Kampf gegen Hautalterung.

Vor allem japanische Sonnencremes sind beliebt, dank ihrer federleichten, wässrigen Texturen und weil sie keine weissen Rückstände hinterlassen.

Rückblickend fristete die Sonnenpflege lange ein eher unspektakuläres Dasein: funktional, austauschbar, dominiert von Klassikern wie Nivea, Drogerie-Eigenmarken und Apothekenprodukten.

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Erst in den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren hat sich das Segment spürbar ausdifferenziert. Das Sortiment ist deutlich gewachsen, insbesondere durch mineralische statt chemische Filter.

Heute gibt es kaum noch eine Darreichungsform, in der Sonnenschutz nicht erhältlich wäre – und kaum ein Hautpflegeprodukt, das ohne Lichtschutzfaktor auskommt.

Viele Falschinformationen über Sonnencreme

Auch in sozialen Medien wird intensiv für Sonnencreme geworben. Gleichzeitig ist bekannt, dass sich dort zahlreiche Falschinformationen zum Thema Sonnenschutz verbreiten. Immer wieder kommt es zu Verschwörungstheorien. Die Kernbotschaft lautet oft: Sonnencreme ist überflüssig, gefährlich oder sogar krebserregend.

Unter anderem wird behauptet, die Sonne könne als etwas Natürliches gar nicht schädlich sein, Sonnencreme verhindere die Vitamin-D-Produktion, verursache Hautkrebs, ihre Nanopartikel gelangten in den Organismus und man könne sich aus Ölen einfach eine eigene Sonnencreme mischen, die genau so gut wirke.

Expert*innen betonen immer wieder, dass diese Behauptungen falsch sind und dass sie die Gesundheit der Menschen gefährden können.

Umweltauswirkung ist bedenklich

Bedenklich sind jedoch die Umweltauswirkungen von Sonnenschutzmitteln. Sie tragen zur Plastikverschmutzung bei und enthalten teils problematische Inhaltsstoffe.

Studien zeigen, dass insbesondere Benzophenon-3 (Oxybenzon) sowie Titandioxid und Zinkoxid in Nanopartikelform zur Schädigung von Korallenriffen und zum Korallensterben beitragen.

Mittlerweile sind auch Sonnenschutzmittel erhältlich, die umweltverträglicher sind und insbesondere Korallenriffe besser schützen. Sie verzichten auf bestimmte chemische Filter, die als schädlich für marine Ökosysteme gelten, und stellen damit eine bewusstere Alternative dar.

So cremt man sich richtig ein Das richtige Auftragen der Sonnencreme ist entscheidend, damit der UV-Schutz seine Wirkung zuverlässig entfalten kann. So funktioniert's: Verwende für das Gesicht und den Hals etwa einen Teelöffel, für den Körper drei Esslöffel Sonnencreme. Für das Gesicht kannst du dich zusätzlich an der «Zwei-Finger-Regel» orientieren: zwei fingerlange Streifen für Gesicht und Hals.

Jeder Arm: etwa 1 Teelöffel.

Brust und Bauch zusammen: etwa 2 Teelöffel.

Rücken: etwa 2 Teelöffel.

Jedes Bein: etwa 2 Teelöffel.

Die Einwirkzeit hängt davon ab, ob mineralische oder chemische UV-Filter enthalten sind. Mineralische Filter wirken direkt nach dem Auftragen. Eine Sonnencreme mit chemischen Filtern muss zunächst in die Haut einziehen und benötigt etwa 20 Minuten, um ihre volle Schutzwirkung zu entfalten.