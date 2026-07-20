Vier Tage arbeiten, drei Tage frei – bei gleichem Lohn. Ein Zürcher Coiffeur hat das viel diskutierte Arbeitsmodell getestet. Das Ergebnis überrascht: Die Kundschaft spielte mit, die Mitarbeitenden waren begeistert. Trotzdem zeigt der Versuch, warum die 4-Tage-Woche nicht für alle perfekt ist.

Murat Tokays Coiffeursalon im Zürcher Enge-Quartier: Hier arbeitete das Team während zwei Monaten nur noch von Dienstag bis Freitag.

Darum geht’s Vier Tage arbeiten, drei Tage frei – der Zürcher Coiffeur Murat Tokay wagt den Selbstversuch.

Die Kundschaft reagiert grösstenteils positiv.

Die Kundschaft reagiert grösstenteils positiv. Auch das sechsköpfige Team von Tokay möchte nach dem Test kaum mehr zum alten Modell zurück.

Auch das sechsköpfige Team von Tokay möchte nach dem Test kaum mehr zum alten Modell zurück. Doch der Unternehmer merkt schnell: Die 4-Tage-Woche hat ihren Preis. Zusammenfassung erstellt mit

Die Vier-Tage-Woche wird in der Schweiz immer wieder als mögliches Arbeitsmodell der Zukunft diskutiert. Doch wie funktioniert sie dort, wo Kund*innen Termine erwarten, Öffnungszeiten zählen und der Samstag lange als wichtigster Geschäftstag galt?

Der Zürcher Coiffeur Murat Tokay hat es in seinem Salon zwei Monate lang getestet. Während der Testphase arbeitete sein Team nur noch von Dienstag bis Freitag. Für die Mitarbeitenden bedeutete das: drei freie Tage am Stück – bei gleichem Lohn.

«Die Nachfrage nach einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ist heute sehr gross», sagt Murat Tokay auf Anfrage von blue News. Viele Mitarbeitende wünschten sich mehr freie Tage am Stück.

So entstand das Experiment

Den konkreten Anstoss erhielt der Coiffeur an einem Unternehmerseminar. Dort erzählte ihm ein Geschäftsinhaber aus Amsterdam, wie er die Fünf-Tage-Woche erfolgreich auf vier Tage reduziert hatte. «Dieser Gedanke hat mich nicht mehr losgelassen.»

Murat Tokay führt seit 2014 seinen Coiffeursalon im Zürcher Enge-Quartier. zVg

Zurück in seinem Coiffeursalon stellte Murat Tokay die Idee seinen sechs Mitarbeiter*innen vor. Die Reaktionen seien positiv gewesen. Entscheidend war für ihn aber: Es sollte kein Entscheid von oben sein. «Der Wunsch, dieses Modell auszuprobieren, kam sehr stark aus dem Team selbst.» Gemeinsam beschlossen sie, das Modell zwei Monate lang zu testen.

Eine klassische 80-Prozent-Woche war es allerdings nicht. Die vereinbarte Wochenarbeitszeit von 43 Stunden blieb bestehen, sie wurde lediglich auf vier Tage verteilt.

Gearbeitet wurde am Dienstag, Mittwoch und Freitag jeweils von 9 bis 20 Uhr, am Donnerstag von 11 bis 20 Uhr. Der Lohn blieb unverändert. «Für mich war wichtig, dass die Vier-Tage-Woche nicht mit finanziellen Einbussen verbunden ist», so Tokay.

Die Umstellung brauchte einiges an Vorbereitung. Bereits im November traf das Team die Entscheidung für den Testlauf im April und Mai.

Weil zu diesem Zeitpunkt schon viele Termine im Kalender standen, musste Tokay langfristig planen. Die Samstage wurden bewusst freigehalten, einzelne Termine neu koordiniert. «Eine solche Umstellung funktioniert nur, wenn sie professionell vorbereitet wird.»

Kundschaft zieht mit – doch es gibt einen Haken

Überraschend positiv reagierte laut Murat Tokay auch die Kundschaft. Weil der Salon an den vier Arbeitstagen bis 20 Uhr geöffnet blieb, hätten viele weiterhin passende Termine gefunden. Der Samstag sei ohnehin nicht mehr automatisch der stärkste Umsatztag.

Viele Kund*innen könnten ihren Coiffeurbesuch heute auch unter der Woche organisieren – vorausgesetzt, die Öffnungszeiten seien flexibel genug.

Natürlich habe es auch kritische Stimmen gegeben. Einige Kund*innen hätten die geschlossenen Samstage nicht geschätzt. Insgesamt sei diese Gruppe aber klein gewesen. Viele hätten den zweimonatigen Test vielmehr als modern und mutig wahrgenommen.

Trotzdem zeigte die Testphase auch die Grenzen des Modells. Die langen Arbeitstage waren nicht für alle gleich gut mit dem Privatleben vereinbar. Gerade Mitarbeitende mit Familie mussten Betreuung, Schulzeiten und Alltag neu organisieren.

Auch Murat Tokay selbst spürte das zu Hause. «Unter der Woche war es mir kaum möglich, meine Kinder vom Eishockey abzuholen oder bei einem Training zuzuschauen.» Seine Frau habe deshalb im Familienalltag deutlich mehr auffangen müssen.

Auch im Betrieb entstanden neue Fragen. Was passiert mit besonderen Kundenwünschen am Samstag, etwa bei Hochzeiten oder wichtigen Anlässen? Wie flexibel darf man sein, ohne das Grundprinzip wieder aufzuweichen?

Und wann finden Teamsitzungen, interne Trainings oder gemeinsame Mitarbeiterabende statt, wenn nach einem Arbeitstag bis 20 Uhr kaum noch Energie bleibt?

«Die Vier-Tage-Woche bedeutet nicht einfach, einen Arbeitstag zu streichen», sagt Murat Tokay. Vielmehr müsse das ganze Unternehmen neu organisiert werden. Genau das sei eine der wichtigsten Erkenntnisse aus dem Test gewesen.

Zwischen Begeisterung und Realität

Nach den zwei Monaten zog das Team in einer ersten Sitzung Bilanz. Die Rückmeldungen waren überwiegend positiv. Besonders die drei freien Tage am Stück wurden geschätzt.

Gleichzeitig wurde klar, dass einzelne Abläufe angepasst werden müssten, wenn das Modell langfristig funktionieren soll. Eine zweite Teamsitzung soll nun zeigen, ob und in welcher Form der Salon mit der Vier-Tage-Woche weitermacht.

Für Murat Tokay bleibt das Modell spannend – aber nicht romantisch verklärt. Privat habe er die verlängerten Wochenenden mit seiner Familie sehr genossen. Als Unternehmer sehe er darin eine Chance, ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben und Mitarbeitende stärker an den Betrieb zu binden.

Gleichzeitig warnt er davor, nur die Vorteile zu sehen. «Die Arbeitszeit verschwindet nicht, sondern wird auf weniger Tage verteilt.» Dadurch würden die einzelnen Arbeitstage intensiver und länger. Das könne die Belastung erhöhen und den Alltag komplizierter machen.

Sein Fazit fällt deshalb differenziert aus: Die Vier-Tage-Woche sei weder automatisch die perfekte Lösung noch bloss ein kurzfristiger Trend. «Sie kann sehr wertvoll sein, wenn sie zum Unternehmen, zum Team und zum Leben der Mitarbeitenden passt.»

Entscheidend sei, ehrlich hinzuschauen – auf die zusätzliche Erholung, aber auch auf die Einbussen, die damit verbunden sein können.

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