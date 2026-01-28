Bei über 30 Grad hat in Zürich die Street Parade begonnen. Das heisse Wetter stellt das Partyvolk vor Herausforderungen.

Rund um das Zürcher Seebecken knallt am Samstagnachmittag bei 31 Grad die Sonne ungehindert vom Himmel. Die Hitze ist bei der diesjährigen Ausgabe der Parade das bestimmende Thema.

Viele Raverinnen und Raver sind knapp bekleidet und damit eigentlich bestens für das Wetter gerüstet. Doch für manche geht der Style vor: Nicht wenige Leute zeigen sich trotz der Temperaturen in langen Hosen, schicken Kleidern oder in dunklem Outfit.

Begehrter Schatten

Um sich abzukühlen, greift die Menge zu Wasserpistolen, Zerstäubern und kühlen Getränken. Schatten ist Mangelware, fast jeder schattige Fleck in der Nähe des Umzugs ist besetzt. Auf grossen Anklang stossen die Sprühnebel-Anlagen entlang der Route.

Keine Abkühlung durch leichte Kleidung gibt es für die zahlreichen Sicherheitskräfte. Das Personal von Polizei und Security leistet seinen Dienst in gewohnter Montur mit langen Hosen, festem Schuhwerk und Oberhemd.