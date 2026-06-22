Lionel Messi bricht einen weiteren Rekord. In der 38. Minute des Gruppenspiels gegen Österreich trifft der Captain von Argentinien zum 1:0 und macht sich damit zum alleinigen WM-Rekordtorschützen.

Es ist Messis vierter Treffer an dieser Weltmeisterschaft, nachdem er im Auftaktspiel gegen Algerien bereits mit einem Hattrick glänzte. Insgesamt traf Messi zum 17. Mal an einer WM – damit überholte er den deutschen Miroslav Klose, dessen Rekord er im Auftaktspiel egalisiert hatte.