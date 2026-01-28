Mit den Love Mobiles beginnt am Samstag die 33. Street Parade in Zürich. Hinter den rollenden Partybühnen steckt monatelange Arbeit: Allein das erste Love Mobile vom Verein Friends of Street Parade wird seit März geplant. Ab 13.00 Uhr heisst es dann Party, Party, Party.

Monatelange Arbeit für einen Tag 240 Personen, zwei Toitois und ganz viel Techno – so entsteht ein Love Mobile

Und schon ist es wieder so weit: Die Street Parade geht in die nächste Runde – zum 33. Mal. Wie jedes Jahr mit dabei sind auch die Love Mobiles und der Umzug. Der Verein Friends of Street Parade läuft am Samstag mit dem ersten Love Mobile auf die Strecke auf. blue News war beim Aufbau des Wagens dabei.

Der 35 Meter lange Wagen bietet Platz für 240 Partygäste und ist mit rund 60 Lautsprechern, zwei Toitois und einem doppelten Boden für rund 2500 Getränke ausgestattet. Rund 20 freiwillige Helfer arbeiten monatelang an Planung und Aufbau. «Wir beginnen meistens im März mit der Besprechung, wie wir unser Love Mobile schmücken und gestalten», sagt Vereinspräsident Gino Balducci. Am Dienstag wurde mit dem Aufbau des Wagens begonnen. Bis am Samstag muss alles perfekt sein.

Bevor der Wagen losfahren darf, wird er von Polizei, Strassenverkehrsamt und Drogenspürhunden kontrolliert. Als erstes Love Mobile der Parade trägt der Verein eine besondere Verantwortung. «Wir fahren mit 240 Besuchern auf einem 35 Meter langen Wagen durch eine Menschenmenge. Da darf kein Fehler passieren und man muss fünf bis sechs Stunden hoch konzentriert sein», sagt Balducci. Danach freue er sich auf «ein kühles Bier und die Afterparty».