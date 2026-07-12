Bald startet das grösste Openair-Musikfestival des Landes in seine 49. Ausgabe. Vor 50 Jahren begann die Geschichte des Paléo Festivals allerdings unter einem anderen Namen – und mit einem deutlich folkigeren Sound.

An seiner fünften Ausgabe 1980 war es noch das «Nyon Folk Festival» und lockte rund 50'000 Menschen an. Heute besuchen fünfmal so viele das Paléo Festival in Nyon. (Archivbild)

Die erste Ausgabe fand 1976 noch drinnen statt. Gegründet wurde der Anlass unter dem Namen «First Folk Festival», denn die Idee dahinter stand ganz im Zeichen des Folks der 70er-Jahre. Headliner war die französische Band Malicorne und 1800 Menschen kamen, um sich den Klang der Gruppe anzuhören, die traditionelle französische Tradition mit modernen Rock-Rhythmen verband.

Das Foto in Schwarzweiss wurde jedoch vier Jahre später geschossen, an der fünften Festivalausgabe, als der Anlass bereits zum vierten Mal im Freien stattfand, am Ufer des Genfersees. Seit 1976 war das Festival stetig grösser geworden. 1980 lockte es bereits 50'000 Besuchende an. Zu der Zeit war es das «Nyon Folk Festival».

Diese fünfte Edition stand für eine musikalische Öffnung. So fanden auch Blues, Salsa, brasilianische und afrikanische Rhythmen aufs Programm, wie das Festival in seiner Geschichte festhält.

Das Bild vom 24. Juli 1980 wurde zwar bei Sonnenschein geknipst. Doch die Besuchenden hatten an dem Festival erstmals auch mit strömendem Regen zu kämpfen. Eine Enttäuschung obendrauf war, dass der weltberühmte britische Bluesmusiker John Mayall kurzfristig seinen Auftritt absagte.

Gigantischer Erfolg

Speziell bei der fünften Ausgabe war die bahnbrechende Konzertreihe «La Carovana del Mediterraneo», die Ende der 70er-Jahre und Anfang der 80er-Jahre internationale Musikerinnen und Musiker verschiedener Genres auf der Bühne vereinte. In Nyon waren es der US-amerikanische Songwriter Stephen Stills, Folk-Sänger Richie Havens und der Cantautore Angelo Branduardi, die zusammen auftraten.

Nach 1980 wuchs das Festival weiter, dessen Geschichte auch eine des Krisenmanagements gegen Regen, kurzfristige Absagen und die logistischen Tücken des eigenen, gigantischen Erfolgs ist. Seinen Austragungsort wechselte es mehrmals, heute findet es auf der Asse-Ebene oberhalb von Nyon statt – und heisst jedes Jahr 250'000 Musikfans willkommen.

Und auch musikalisch hat sich viel verändert. So gehört dieses Jahr Katy Perry zu den Headlinern der Austragung, die vom 21. bis 26. Juli stattfindet. Nostalgie wird dennoch geboten, so tritt etwa die New-Wave-Band The Cure auf, die bereits viermal hier war, das erste Mal 1985.

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