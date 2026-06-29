Rund 12'000 Teilnehmer und fast 200'000 Besucher haben das Eidgenössische Jodlerfest in Basel gefeiert – bei Rekordtemperaturen von 39 Grad. Die Hitze zwang die Sänger und Alphornbläser zu ungewöhnlichen Mitteln.

Darum geht’s Beim Jodlerfest in Basel wurde jede Möglichkeit zur Abkühlung genutzt.

Rund 12'000 Teilnehmer und fast 200'000 Besucher reisten für das Fest nach Basel.

Beim Abschlussumzug trugen die Teilnehmer des Festes Fahnen durch die Altstadt.

Bei grosser Hitze müssen städtische Brunnen als Proberäume dienen: Die Teilnehmer eines Jodlerfests haben in Basel jede Möglichkeit zur Abkühlung genutzt und gleichzeitig letzte Übungseinheiten absolviert. Und so kühlte sich eine Volksmusikgruppe die Füsse im Wasser, während Besucher im Takt klatschten oder die Hände ins Wasser hielten.

Ab Freitag füllten Sänger und Alphornbläser die Strassen der Stadt mit Musik. Spontane Jodler-Einlagen hallten durch die Restaurants, wo die Gäste erst überrascht reagierten, dann aber fröhlich einstimmten. Auf dem Petersplatz im Zentrum standen während des gesamten Fests Näherinnen bereit, um im Notfall die traditionellen alpenländischen Trachten der Teilnehmenden zu reparieren.

Doch die Proben in den Brunnen prägten das Bild beim diesjährigen Eidgenössischen Jodlerfest. Anders war die Hitze einfach nicht auszuhalten, denn die Temperaturen erreichten einen Rekordwert von 39 Grad.

Rund 12'000 Teilnehmer und fast 200'000 Besucher reisten für das Jodlerfest nach Basel. Es war das erste Mal seit 1924, dass die nordwestschweizerische Stadt Gastgeberin der Veranstaltung war.

Jodeln in Neuseeland

Der Schweizer Jodelgesang wurde im Dezember 2025 in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit der Unesco aufgenommen. Auf diese Würdigung sind viele Schweizerinnen und Schweizer stolz.

Im Gegensatz zu dem helleren, melodischeren Stil, der oft mit Österreich und Tirol in Verbindung gebracht wird, ist der Schweizer Jodel langsamer und melancholischer – eine emotional nuancierte Tradition, die in ausgeprägten regionalen Dialekten verwurzelt ist.

«Ich habe Musik schon immer geliebt, bin aber als Kind von hier weggezogen. Als ich nach Neuseeland zurückkehrte, wollte ich mit der Schweizer Kultur verbunden bleiben und trat deshalb einem neuseeländisch-schweizerischen Jodlerclub bei», erzählte Freddie Conquer, Mitglied des Jodlerclubs Echo Basel – einem der Vereine, die das Festival ausrichten.

Mehrere Gruppen mit Bestnote

Die Teilnehmer traten in drei Disziplinen an: Jodeln, Alphornblasen und Fahnenschwingen. Zum Abschluss versammelten sich die Teilnehmer vor dem Rathaus und warteten gespannt auf die Ergebnisse des Wettbewerbs. Mitglieder des Jodlerklubs Balfrin aus Visp im Kanton Wallis prüften nervös die Listen und feierten später ausgelassen, nachdem sie die Bestnote «Eins» erhalten hatten – eine von mehreren Gruppen, denen dies gelang.

Beim Abschlussumzug trugen die Teilnehmer des Festes Fahnen durch die Altstadt, Mitglieder des Jodlerklubs Muttenz fuhren unter dem Jubel der Menge auf einem Traktor vorbei. Ihnen folgten Alphornbläser. Die schweren Instrumente und die Trachten machten die drückende Hitze nicht leichter zu ertragen, doch das Lächeln der Musiker sass.