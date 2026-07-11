00:42

Es geht nicht um knappe Kleidung Das sind die heissesten Outfits am Openair Frauenfeld – wortwörtlich

An Festivals – besonders am Openair Frauenfeld – geht es längst nicht nur um die Musik, sondern auch um die Looks. Hier wird kombiniert und inszeniert, was der Kleiderschrank hergibt. Das eigentliche Motto lautet: Hauptsache auffallen. Egal, ob stylisch, witzig oder heiss. Letzteres nahmen einige dieses Jahr allerdings ziemlich wörtlich, bei Temperaturen von bis zu 33 Grad. Was genau gemeint ist, siehst du im Video. Nur so viel: Es geht nicht um knappe Röcke oder tiefe Ausschnitte.