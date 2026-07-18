Lo & Leduc schlagen Alarm
«Dieser Hitze-Sommer ist nicht normal»
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Lo & Leduc freuen sich auf ihr Heimspiel am Gurten. Doch wenn es um den Sommer geht, werden die beiden nachdenklich: Die Hitze sei längst nicht mehr normal, sagen sie im Gespräch mit blue News Host Bettina Bestgen.
Darum geht’s
- Der Gurten ist für Lo & Leduc eine Insel der Sorglosigkeit. Doch beim Blick auf den Sommer vergeht dem Berner Duo das Lachen.
- Hitzetage, 30 Grad in der Wohnung und Nächte ohne Abkühlung seien längst keine Ausnahme mehr.
- Im Gespräch mit blue News erzählen die beiden Musiker, warum ihnen die Klimakrise zunehmend Sorgen bereitet – und weshalb Festivals für ein paar Tage trotzdem wie eine kleine Flucht aus der Realität sind.
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