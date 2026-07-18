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Jaël Malli von Lunik: «Früher haben wir zu wenig gestritten» Nach 13 Jahren Funkstille sind Lunik 2026 zurück. «Früher haben wir zu wenig miteinander gesprochen und gestritten», sagt Sängerin Jaël Malli. Sie erklärt, weshalb diesmal vieles anders läuft – und warum eine Band mehr braucht als gute Songs.