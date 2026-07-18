Schlimmster Haartrend aller Zeiten?
Der Vokuhila ist zurück – und plötzlich tragen ihn wieder alle
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Der Vokuhila lebt! In nur 15 Minuten entdeckt blue News Host Bettina Bestgen auf dem Gurten gleich sieben Exemplare. Und ein Festivalbesucher bringt den Trend auf den Punkt: Wer sich von der langen Mähne trennt, landet irgendwann beim Vokuhila.
Darum geht’s
- Lange belächelt, heute wieder voll im Trend: Der Vokuhila feiert sein Comeback.
- Stars wie Miley Cyrus, Paul Mescal oder Troye Sivan machen vor, wie modern «vorne kurz, hinten lang» aussehen kann.
- Der einstige Kultschnitt der 1980er steht heute für Individualität, Mut und eine Prise Rebellion – und ist auf dem Gurtenfestival nicht mehr wegzudenken.
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