Schauspiel-Ikone Anthony Hopkins erfüllt sich mit 88 Jahren einen innigen Wunsch und veröffentlicht ein Album bei einem renommierten Label. Ein Lebenstraum, wie er sagt.

Darum geht's Der britische Schauspieler Anthony Hopkins veröffentlicht ein klassisches Album.

Der Oscar-Star erfüllt sich damit einen Lebenstraum.

Der 88-Jährige unterschrieb einen Plattenvertrag als Komponist beim Label Decca Classics und veröffentlicht am 21. August das Album mit dem Namen «Life Is A Dream».

Hopkins veröffentlichte bereits in der Vergangenheit Musik: 1986 erschien mit dem Liebeslied «Distant Star» eine Single, vor einigen Jahren brachte er das Album «Composer» mit eigenen Kompositionen heraus. Zusammenfassung erstellt mit

Der britische Schauspieler Anthony Hopkins («Das Schweigen der Lämmer») veröffentlicht ein klassisches Album und erfüllt sich damit einen Lebenstraum. Der 88-Jährige unterschrieb einen Plattenvertrag als Komponist beim Label Decca Classics und veröffentlicht am 21. August das Album mit dem Namen «Life Is A Dream», wie die Nachrichtenagentur PA berichtet.

«Musik war mein erster Wunsch», schwärmte der zweifache Oscar-Preisträger den Angaben nach. Seit Jahrzehnten komponiere er Stücke, viele der Songs auf dem Album würden ihn schon sein Leben lang begleiten. Der Vertrag mit dem Label sei «die Ehre meines Lebens». Decca Classics gilt als eines der renommiertesten Labels für klassische Musik.

Hopkins veröffentlichte bereits in der Vergangenheit Musik. 1986 erschien mit dem Liebeslied «Distant Star» eine Single, vor einigen Jahren brachte er das Album «Composer» mit eigenen Kompositionen heraus.

Kindheitserinnerungen aus Wales

Aufgeführt wurde die von Hopkins komponierte Musik laut PA vom preisgekrönten venezolanischen Dirigenten Gustavo Dudamel und dem Londoner Philharmonia Orchestra. Die Songs spiegeln demnach etwa Kindheitserinnerungen aus seiner Heimat wider. Hopkins wurde in der Industriestadt Port Talbot im Süden von Wales geboren.

Schon im jungen Alter von vier Jahren setzte sich Hopkins den Angaben nach ans Klavier. «Seine immense Begabung und sein über ein Leben lang verfeinertes Wissen über klassische Musik sind eine wahre Freude, die wir mit diesem neuen Album feiern», sagte Decca-Präsidentin Laura Monks.

Mit der Rolle des psychopathischen Hannibal Lecter in «Das Schweigen der Lämmer» begeisterte Hopkins in den 90er-Jahren weltweit und wurde 1992 mit einem Oscar für seine Performance ausgezeichnet. Seinen zweiten Academy-Award erhielt er 2021 für seine Hauptrolle in dem Familiendrama «The Father».