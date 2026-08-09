Mehr als zehn Jahre nach der Trennung gab Take That 2006 ein Comeback, doch Robbie Williams war nicht dabei. Robbie Williams fokussierte sich nach der Trennung auf seine Solo-Karriere. Doch was passierte aus dem Rest?

Take That am Energy Air 2026 Einst waren sie Teenie-Idole, heute sind sie alte weisse Männer

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Darum geht’s Mit Hits wie «Back for Good», «Shine» und «Rule the World» prägten sie seit ihrer Gründung 1990 mehrere Generationen und verkauften weltweit Millionen von Alben.

Auch mehr als 30 Jahre später begeistert Take That mit neuen Songs und ausverkauften Konzerten.

Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen spielten diesen Sommer total 17 Konzerte in Grossbritannien und Irland. «The Circus Live – Summer 2026» war eine Neuauflage der Zirkus‑Show von 2009 und steht im Zusammenhang mit dem angekündigten neuen Studioalbum (Arbeitstitel «TT10»).

Drei der ursprünglich fünf Band-Mitglieder werden am Energy Airs am 5. September in Luzern auftreten. Zusammenfassung erstellt mit

Mit Hits wie «Back for Good», «Pray» oder «Relight My Fire» gehörten Take That zu den grössten Pop-Phänomenen der 90er Jahre. Die fünf Briten füllten Stadien, lösten Massenhysterien aus und verkauften weltweit über 45 Millionen Alben. Besonders Robbie Williams avancierte zum absoluten Teenie-Schwarm.

Angefangen hatte alles mit einem Casting. Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald, Jason Orange und Robbie Williams wurden aufgrund von bestimmten Kriterien ausgewählt.

Junge Fans, vorwiegend Teenagerinnen betrauern die Auflösung der britischen Popband «Take That». Die vierköpfige Boygroup tritt noch ein letztes Mal in der Schweiz auf, in der Fernsehshow von Bernhard Turnherr, Benissimo am 23. März 1996. KEYSTONE

Nach aussen gaben die fünf Sänger das perfekte Bild ab, doch hinter den Kulissen brodelte es gewaltig. Nach Streitigkeiten und aufgrund von Drogenproblemen kehrte Robbie Williams vor rund 30 Jahren der Band den Rücken und startete eine äusserst erfolgreiche Solokarriere. Und das, obwohl Gary Barlow als das eigentliche Talent galt.

1996 gab die Band bekannt, dass «How Deep Is Your Love» die letzte Single der Gruppe gewesen sei. Mit dieser verabschiedeten sich die vier von ihrem Publikum und die Band löste sich auf – vorerst.

Take That winken am 13. Februar 1996 in Manchester zum Abschied: Die britische Popband kündigt ihre Trennung an. PA

Solokarrieren – ausserdem

Gary Barlow versuchte eine Solokarriere. Nachdem die Erwartungen auch nach dem zweiten Album zurücklagen, liess ihn sein Plattenlabel fallen.

Während Robbie Williams einen Hit nach dem anderen landete und mit Drogen- und Alkoholexzessen, gesundheitlichen Problemen und anderen Eskapaden für Schlagzeilen sorgte, wurde es um seine ehemaligen Bandkollegen Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald und Jason Orange deutlich ruhiger.

Besonders Gary Barlow hadert damit, dass ausgerechnet Robbie Williams zum Weltstar wurde. Er stürzte in eine tiefe Depression und litt an Bulimie.

2006, rund zehn Jahre nach der Trennung, feierte Take That ein Comeback, allerdings ohne Teenie-Schwarm Nummer eins, Robbie Williams. Als Quartett spielte die Gruppe eine ausverkaufte Stadiontournee – und auch ihre Comeback-Single «You're A Superstar» spielten sie zu viert ein.

Take That bei ihrem Comeback: Mark Owen, Jason Orange, Gary Barlow und Howard Donald (v. l.) während einer Pressekonferenz am 21. Oktober 2006 in Hamburg. EPA

2014 verliess Jason Orange die Band. Seit her machte das Trio mit Barlow, Mark Owen und Howard Donald weiter.

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In der Dok lässt Gary offen, ob es eine erneute Reunion geben könnte. Robbie sei sehr sehr willkommen. Auch seitens Robbie besteht Hoffnung – vielleicht anlässlich des 40. Jahrestags ihrer Bühnenpremiere.

Du möchtest Take That live sehen?

Take That treten am 5. September 2026 beim Energy Air auf der Luzerner Allmend auf. Die britische Popband um Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald bringt ihre grössten Hits und neue Songs mit.

Zum Line-up gehören ausserdem Nico Santos, Loi, Mimiks, Glasperlenspiel und Gavin James. Die Künstler decken Pop, Rap und Singer-Songwriter-Musik ab und zählen zu den bekanntesten Acts aus Deutschland, der Schweiz und Irland.