Zum Auftakt des Paléo Festivals standen auf der Grande Scène unter anderem Suzane und Twenty One Pilots auf der Bühne. Da wir uns nicht entscheiden konnten, berichten wir von beiden Konzerten. Eine Bühne, zwei ganz unterschiedliche Atmosphären!

49. Ausgabe des Paléo Festivals Erster Tag Paléo und es fliegen bereits die Funken

Darum geht’s Suzane eröffnet das Paléo Festival mit viel Energie und Songs aus «Millenium». Eine goldene Schallplatte auf der Bühne sorgt für einen emotionalen Moment.

Twenty One Pilots begeistern mit einer musikalisch und visuell spektakulären Show voller Licht, Flammen, Rauch und Feuerwerk. Besonders Hits wie «Heathens» und «Stressed Out» lösen grosse Begeisterung aus.

Das Finale mit «Trees» bildet den Höhepunkt des Abends. Tyler Joseph und Josh Dun spielen auf Plattformen über dem Publikum und beenden das Konzert mit Konfetti und Feuerwerk. Zusammenfassung erstellt mit

Die französische Sängerin Suzane eröffnet das Paléo Festival auf der Grande Scène vor einer bereits gut gefüllten Kulisse. Die 35-Jährige zeigt sich überwältigt vom grossen Andrang und bedankt sich für den herzlichen Empfang.

Mit Songs aus ihrem aktuellen Album «Millenium», vier Tänzerinnen und viel Energie bringt sie das Publikum von Beginn an zum Mitsingen und Tanzen.

Für einen emotionalen Höhepunkt sorgt die Überraschung mit einer goldenen Schallplatte auf der Bühne.

Nachdem sie ihrem Label und ihrem Team gedankt hat, sagt sie sichtlich bewegt: «Das bringt mich gerade etwas aus der Fassung, entschuldigt. Das habe ich euch zu verdanken. Vielen Dank!»

Sichtlich gerührt bedankt sich Suzane bei ihren Fans, bevor sie das Konzert mit «Lendemain de fête» und einem stimmungsvollen Finale beendet.

Twenty One Pilots sorgen für ein Spektakel

Ein paar Stunden später übernimmt Twenty One Pilots die Grande Scène – und das US-amerikanische Duo sorgt im wahrsten Sinne des Wortes für ein Feuerwerk.

Die Show überzeugt auf ganzer Linie: musikalisch, gesanglich und visuell. Sänger Tyler Joseph wechselt mühelos zwischen Rap, gefühlvollen Piano-Balladen, eingängigen Popsongs und rockigen Passagen. Schlagzeuger Josh Dun begeistert mit seiner unbändigen Energie.

Fast jeder Song wird von aufwendigen Lichteffekten, Rauch, Flammen oder Feuerwerk begleitet. Das Publikum feiert zwar jeden Song, doch einige Hits werden besonders frenetisch aufgenommen. Bereits bei «Heathens», dem fünften Titel des Sets, schnellen erstmals unzählige Smartphones in die Höhe. Die Grande Scène und die Treppen davor sind bis auf den letzten Platz gefüllt.

Für einen Überraschungsmoment sorgt auch «Drumshow». Schlagzeuger Josh Dun steigt von der Bühne herunter, begrüsst das Publikum und klettert anschliessend eine seitlich aufgebaute Leiter hinauf. Oben angekommen zieht er ein schwarzes Tuch weg – darunter verbirgt sich ein zweites Schlagzeug. Von dort oben spielt er den Song zu Ende.

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Natürlich darf auch «Stressed Out» nicht fehlen. Das Publikum erkennt den Hit schon nach den ersten Takten und singt lautstark mit, während Flammen und Feuerwerkskörper die Bühne in Szene setzen.

Zum Abschluss kehrt das Duo mit «Trees» für die Zugabe zurück. Die Menge springt und singt begeistert mit. Das Finale ist spektakulär: Tyler Joseph und Josh Dun stehen am Ende auf Plattformen über dem Publikum, die von den Fans getragen werden. Während sie auf Trommeln den Rhythmus schlagen, schiessen erneut Rauch, Flammen, Feuerwerk und Konfetti in die Höhe – ein fulminanter Abschluss eines eindrucksvollen Festivalabends.