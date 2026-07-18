«Was sind das für Fragen, Alter?»
Moderator Flavio Stucki hat genug – und bricht das Interview ab
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blue News Host Bettina Bestgen testet mit Flavio Stucki den Interview-Trend «Random Questions». Dabei geht es nur um eines: dem Gegenüber so lange komplett zusammenhangslose Fragen um die Ohren zu hauen, bis es den Braten riecht – oder das Interview entnervt abbricht.
Darum geht’s
- Die Regeln sind einfach bei diesem Interview: Erst normale Fragen, dann kompletter Unsinn.
- Genau das spielt blue News Host Bettina Bestgen mit dem ehemaligen SRF3-Moderator und Influencer Flavio Stucki auf dem Gurtenfestival durch.
- Die Reaktion von Stucki? Er hat irgendwann die Nase voll – und bricht das Interview ab.
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