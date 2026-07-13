Live Nation, Veranstalter des Konzerts von Helene Fischer im Letzigrund, lädt Anwohner*innen zur Show ein. Offiziell weil Linkin Park wegen eines Gewitterunterbruchs zu lange spielten. Fakt ist aber auch: Das Schlager-Spektakel ist nicht ausverkauft – wie schon in anderen Städten.

Dieses Schreiben hatten die Anwohner*innen des Stadions Letzigrund diese Woche in der Post. Der Veranstalter lädt sie gratis zum Konzert von Helene Fischer ein.

Darum geht’s Helene Fischers Konzert am 14. Juli im Stadion Letzigrund in Zürich ist wenige Tage vorher nicht ausverkauft.

Auch an anderen Shows der «360° Stadion Tour» bleiben Plätze leer.

Der Veranstalter des Konzerts in Zürich verschenkt Tickets an die Anwohner*innen – offiziell als Entschädigung für die wegen eines Regenunterbruchs verlängerte Show der Rockband Linkin Park.

Ein erfahrener Schlager-DJ schreibt Helene Fischer trotzdem noch lange nicht ab. Zusammenfassung erstellt mit

Der musikalische Kontrast könnte kaum grösser sein: Vor wenigen Wochen wummerte der Nu Metal von Linkin Park aus dem Stadion Letzigrund, am kommenden Dienstag ist Gute-Laune-Schlager-Pop von Helene Fischer angesagt. Doch die US-Rocker verhelfen, sehr wahrscheinlich ohne ihr Wissen, der deutschen Schlager-Queen zu etwas mehr Publikum.

Auslöser dafür ist ein Sommersturm: Als der Himmel während der Linkin Park Show die Schleusen komplett öffnete, unterbrachen diese ihre Darbietung für eine gute halbe Stunde. Als Folge davon dröhnten die Gitarren danach bis 23 Uhr, statt wie von der Stadt vorgegeben bis 22.30 Uhr.

Als Wiedergutmachung für die 30 Minuten entgangener Nachtruhe im Quartier bietet Live Nation, Veranstalter beider Shows, den Anwohner*innen Gratis-Tickets für Helene Fischer am 14. Juli an. Das Schreiben liegt eine Woche vor dem Konzert im Briefkasten.



1 / 2 Dieses Flugblatt hatten hunderte Haushalte rund um das Stadion Letzigrund eine Woche vor dem Konzert im Briefkasten. Bild : blue News

Auch andere Shows nicht ausverkauft

Die meisten Konzerte im Letzigrund sind innert kurzer Zeit ausverkauft. Hecht schaffte das jüngst in 90 Minuten. Bei Helene Fischer gehen die Karten nicht ganz so gut – sonst könnte Live Nation auch nicht mal eben mehrere tausend Anrainer*innen ins Stadion einladen. Pro Haushalt gewährt der Veranstalter maximal vier Karten.

2023 kündigte Helene Fischers Management die «360° Stadion Tour» an: fünfzehn Konzerte in elf Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, das Ganze in fünf Wochen. Die vorletzte Show steht am Dienstag 14. Juli 2026 im Stadion Letzigrund an. Auch für die finale Sause in der Münchner Allianz Arena sind acht Tage davor noch Billette zu haben.

Die Kritiken für die Shows sind gut, der Publikumsaufmarsch ebenfalls, doch nicht alle Plätze sind besetzt. So wundert sich etwa das Newsportal «Echt Stuttgart», dass es am Vorabend der Show in der Hauptstadt Baden-Württembergs noch Tickets zu kaufen gibt, «nicht irgendwo ganz oben hinter der letzten Stahlstrebe, sondern für reguläre Plätze in mehreren Bereichen: Kategorie 1 und Kategorie 3, zu Preisen zwischen etwa 112 und 165 Euro.»

Ein ähnliches Bild bietet Ticketcorner am Freitag, vier Tage vor der Show im Letzigrund: In diversen Kategorien sind Plätze frei, von Stehplätzen für 99 Franken bis zum «VIP 1»-Package für 815 Franken. Zu den unverkauften regulären Karten kommen, Stand 10. Juli 15.50 Uhr, 133 Resale-Tickets von Konzertbesucher*innen, die ihre Karten loswerden wollen.

Auch nicht ganz voll waren die Stadien in Dresden und bei einer von zwei Shows in Köln.

Für die teuren wie auch für die weniger teuren Plätze sind noch Tickets für die Show von Helen Fischer am 14. Juli 2026 im Verkauf. Screenshot Ticketcorner

Und damit nicht genug: Erst nach der Tour-Ankündigung ist ein weiterer Auftritt in Amsterdam in Helene Fischers Tournee gerutscht. Am 30. Juni hätte sie in der Johan Cruijff Arena ihre 360° Show zum Besten geben sollen, maximale Kapazität bei Konzerten: 72'000 Plätze. Kurzfristig verlegte der lokale Veranstalter Mojo das Konzert laut Stadion-Website «aus produktionstechnischen Gründen, die nichts mit der Venue zu tun haben» ins 100 Kilometer entfernte Arnheim und dort in den Gelredome, in dem 34'000 Konzertzuschauer*innen Platz finden. Doch auch die halb so grosse Arena wurde nicht voll.

Weniger als zwei Wochen vor dem grossen Abend erhielten die Ticket-Inhaber*innen die entsprechende Mail, was besonders jene entrüstete, die bereits ein Hotel in Amsterdam gebucht hatten oder es nicht rechtzeitig zum neuen Veranstaltungsort schafften.

Veranstalter widerspricht

Live Nation ist mit der Einordnung, dass Helene Fischer nicht mehr alle Stadien fülle, nicht einverstanden: «Die Tour sowie die Ticketverkäufe verliefen bislang erwartungsgemäss sehr gut. Stuttgart war mit knapp 55'000 Tickets ausverkauft.» Die Popularität der Künstlerin sei nach wie vor einzigartig.

Die Gratis-Tickets erklärt die Sprecherin so: «Es ist nicht unüblich den Anwohnern eines Stadions den Besuch zu einem Konzert zu ermöglichen, nachdem die Anwohner aufgrund des Verkehrsaufkommens womöglich beeinträchtigt werden.»

Der Augenzeuge, der den Brief erhalten hat, erklärt, er wohne seit 2012 in unmittelbarer Nähe des Stadions und sei in dieser Zeit noch nie zu einem Konzert eingeladen worden, auch nicht, wenn das ganze Quartier zum Sperrgebiet erklärt worden war wie beispielsweise bei den zwei Auftritten von Taylor Swift.

Hat Helene Fischer ihren Zenit überschritten?

Helene Fischers 2026er Tour einen Flop zu nennen wäre gleichwohl übertrieben. Mehrere Hunderttausend Fans haben die bisher elf Konzerte gesehen. Dennoch stellt sich die Frage, ob die deutsche Pop-Schlagerkönigin ihren Zenit oder die Ticketpreise die Schmerzgrenze ihrer Anhänger*innen überschritten haben.

Dass grosse Stadionkonzerte einen dreistelligen Betrag kosten, trifft freilich nicht nur auf Helene Fischer zu. Eindrücklich ist das Wachstum dennoch. 2015 hat laut «Bild» das teuerste Ticket der damaligen Stadion-Tour Helene Fischers 85 Euro gekostet. Für diesen Preis gibt es gut zehn Jahre später nicht einmal mehr den billigsten Stehplatz.

Zu Helene Fischers Popularität hat Erich Neunschwander eine klare Meinung. Seit über 30 Jahren legt er als DJ Wollana landauf, landab unter anderem Schlager auf. «Atemlos», «Herzbeben», «Morgen früh küss ich dich wach» und wie die Hits alle heissen, ziehen das Pop-Schlager-Publikum immer noch augenblickich auf die Tanzfläche, betont der DJ. «Helene Fischer ist und bleibt der Überstar der Schlagerwelt», ist er überzeugt.

«Dass ihre Tour nicht restlos ausverkauft ist, ist sie sich nicht gewohnt, aber das ist Klagen auf höchstem Niveau. Welcher andere Schlagerstar füllt Fussballstadien?» Er gibt zu bedenken, dass Helene Fischer längere Zeit nicht aufgetreten ist – sie hat 2021 und 2025 eine Tochter geboren – und keine neuen Songs veröffentlicht hat. «Auch noch grössere Stars hatten Ups and Downs, Kylie Minogue war schon dreimal weg und ist immer wieder gekommen. Selbst Madonna hatte nicht nur Höhenflüge.»

Hinzu komme, dass das Pop-Publikum, das vor allem Helene Fischers neuere Songs mag, weniger treu sei, als die eingeschworenen Schlager-Fans. Er selber hofft im Letzigrund auf möglichst viele ältere Gassenhauer aus der frühen Phase der Schlager-Queen.

Gekauft hat Neuenschwander sein Ticket vor gut zwei Monaten. «Vorher wusste ich nicht, ob ich dann hier bin», erklärt er. Auch er schlug also nicht sofort zu, als der Vorverkauf öffnete. Für die Spontanen ist das ein Glück. Sie können sich möglicherweise noch kurz vor dem Konzert ihr Ticket kaufen. Und für die Anwohner*innen des Stadions Letzigrund, die ein Tichet geschenkt bekommen haben, sowieso.