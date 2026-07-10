Katy Perry singt und tanzt in einem Musikclip - und im Hintergrund taucht plötzlich ein bekanntes Gesicht auf. Der ehemalige kanadische Premier Justin Trudeau begeistert das Netz mit einem überraschenden Auftritt.

Justin Trudeau und Katy Perry sind seit diesem Jahr auch offiziell ein Paar. (Archivbild)

Darum geht’s Fans feiern in den sozialen Medien einen Musikclip zu Katy Perrys neuer Single «Watch It Burn».

Grund dafür ist Justin Trudeau, der als Überraschungsgast plötzlich durchs Bild hüpft.

Der ehemalige kanadische Premierminister und Popstar Perry sind seit diesem Jahr offiziell ein Paar. Zusammenfassung erstellt mit

Pop mit Politiker: Ein Musikclip der US-amerikanischen Sängerin Katy Perry geht derzeit auf Social Media viral. Der Grund dafür ist jedoch nicht nur der Song selbst, sondern vor allem ein höchst prominenter Gast im Hintergrund: Kein Geringerer als der ehemalige kanadische Premierminister Justin Trudeau wirbelt durch das Bild.

Perry hatte den Clip zu ihrer neuen Single «Watch It Burn» auf Instagram veröffentlicht. Aufmerksamen Zuschauern fiel sofort die markante Silhouette im Hintergrund auf. Während der Performance sieht man ihren Partner Trudeau sichtlich gelassen und gut gelaunt tanzen.

Fans feiern Trudeau

Der unerwartete Cameo-Auftritt des Ex-Regierungschefs löste im Netz umgehend eine Welle an Reaktionen aus. In zahllosen Kommentaren loben Fans den Kanadier für seinen humorvollen Auftritt und seine ungezwungene Art, seine Freundin zu unterstützen.

Spätestens seit ihrem ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich der diesjährigen Met Gala gilt die Beziehung der beiden als offiziell. Mit dem augenzwinkernden Auftritt im Musikvideo untermauern Katy Perry und Justin Trudeau nun ihre Partnerschaft abermals öffentlich.