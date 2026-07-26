Katy Perry hat am Paléo-Festival in Nyon vor einer riesigen Menschenmenge ihre grössten Hits präsentiert. Neben einer aufwendig inszenierten Show sorgten vor allem emotionale Begegnungen mit Fans für die Höhepunkte des Abends.

Darum geht’s Katy Perry begeisterte am Paléo-Festival mit einer aufwendigen Show und zahlreichen Welthits. Eine Helferin sprach von einer der grössten Menschenmengen, die sie dort je erlebt habe.

Die Sängerin sorgte mit Fan-Nähe für emotionale Momente. Sie nahm sich Zeit für Gespräche, Selfies und erfüllte spontane Musikwünsche.

Den Abschluss bildete «Firework» mit Schaum, Lichteffekten und grosser Festivalstimmung. Zusammenfassung erstellt mit

Als man sich der Grossen Bühne nähert, hat man das Gefühl, noch nie so viele Menschen gesehen zu haben. Das bestätigt auch eine freiwillige Helferin, die seit vier Jahren am Paléo-Festival mitarbeitet: Sie habe noch nie eine so grosse Menschenmenge bei einem Konzert erlebt.

«Ich bin gekommen, um mit euch zu feiern, Schweiz», sagt Katy Perry kurz nach ihrem Auftritt. «Ihr werdet die Hits eurer Jugend noch einmal erleben», fügt sie hinzu. Dieses Versprechen hält sie: Mit Songs wie «California Gurls», «Teenage Dream», «Last Friday Night», «Never Really Over», «Part of Me», «Dark Horse» und «Chained to the Rhythm» reiht sich ein Hit an den nächsten – insgesamt stehen 22 Songs auf der Setlist.

00:37 Superfan von Katy Perry darf am Konzert seine Geschichte erzählen

Optisch liefert die 41-Jährige auf der Plaine de l'Asse eine typisch amerikanische Show mit aufwendigen Lichteffekten, einer dynamischen Inszenierung und energiegeladenen Choreografien. In der ersten Konzerthälfte fällt jedoch auf, dass die Playback-Spur ihre Stimme teilweise stark überdeckt. «Zum Glück hat sie nur Hits», meint eine Festivalbesucherin etwas skeptisch.

Liebeserklärung an Partner und Tochter

Neben ihren bekannten Songs präsentiert Katy Perry auch ihre neue Single «Watch It Burn». Ausserdem widmet sie ihrem Partner Justin Trudeau den Song «I'm His, He's Mine». Für ihre Tochter Daisy singt sie «All the Love».

Zu den emotionalsten Momenten des Abends gehört der Augenblick, als Katy Perry die Bühne verlässt und direkt ans Absperrgitter geht. «Ich möchte mit euch singen und nicht nur für euch», erklärt sie. Sie nimmt sich Zeit für Autogramme, Selfies und Gespräche mit Fans.

Ein Besucher erzählt ihr, dass er dank des Songs «Daisies» den Mut gefunden habe, sich zu outen. Darauf singt sie ihm spontan einen Teil des Liedes vor und umarmt ihn. Wenig später spricht sie mit einem zehnjährigen Mädchen, das «I Kissed a Girl» als Lieblingssong nennt. «Ich bin kein gutes Vorbild», scherzt die Sängerin.

Schaum-Party zum Abschluss

Anschliessend stimmt Katy Perry «Roar» zunächst nur mit Klavierbegleitung an. Das Publikum singt lautstark mit. Danach kehrt sie auf die Bühne zurück und beendet das Konzert mit ihrer Band.

Nach einem kurzen Abschied erscheint sie in einem neuen Outfit noch einmal auf der Bühne und singt «Firework». Während Tänzerinnen und Tänzer feiern und das Publikum im Takt springt, wird Schaum in die ersten Reihen gesprüht.

«Vielen Dank, dass ihr Zeit mit mir verbracht habt. Ich bin jetzt offiziell ausser Dienst», sagt Katy Perry zum Abschluss und verlässt die Bühne.