Alle tanzen zu «Lush Life» – oder doch nicht? Vor der Live-Übertragung des Zara-Larsson-Konzerts aus Montreux heute Abend im Free-TV hat blue News getestet, wie sattelfest Festivalbesucher*innen beim viralen Tiktok-Tanz sind.

Konzert von Zara Larsson heute live im Free-TV

Konzert von Zara Larsson heute live im Free-TV Können auch Hiphop-Fans den viralen Tanz? blue News macht den Test

Zara Larsson live im Free-TV

Wer den viralen «Lush Life»-Moment selbst erleben möchte, bekommt schon bald die nächste Gelegenheit. Zara Larsson tritt am Sonntag, 12. Juli am Montreux Jazz Festival auf und du kannst das Konzert ab 22:00 Uhr hier im Player und im Free-TV auf blue Zoom mitverfolgen.

Weitere Konzertübertragungen im Free-TV auf blue Zoom Lewis Capaldi | Dienstag, 14.07.26, 21:30 Uhr im Free-TV auf blue Zoom

Rund drei Jahre nach seiner gesundheitlichen Auszeit meldet sich der schottische Superstar Lewis Capaldi mit der eindrucksvollen EP «Survive» zurück. Der gereifte Songwriter wird auch am Montreux Jazz Festival mit ehrlichen, melancholischen Balladen und Welthits begeistern.

Rund drei Jahre nach seiner gesundheitlichen Auszeit meldet sich der schottische Superstar Lewis Capaldi mit der eindrucksvollen EP «Survive» zurück. Der gereifte Songwriter wird auch am Montreux Jazz Festival mit ehrlichen, melancholischen Balladen und Welthits begeistern. Moby | Mittwoch, 15.07.26, 22:00 Uhr im Free-TV auf blue Zoom

Elektro-Pionier Moby kehrt mit seinem neuen Album «Future Quiet» zurück. Gemeinsam mit seiner Live-Band verbindet er spektakuläre Visuals mit legendären Rave-Momenten und globalen Hits zu einem einzigartigen Konzerterlebnis.

Elektro-Pionier Moby kehrt mit seinem neuen Album «Future Quiet» zurück. Gemeinsam mit seiner Live-Band verbindet er spektakuläre Visuals mit legendären Rave-Momenten und globalen Hits zu einem einzigartigen Konzerterlebnis. Billy Cobham – Time Machine | Donnerstag, 16.07.26, 20:15 Uhr im Free-TV auf blue Zoom

Der Meister der Fusion-Rhythmik live in Montreux! Über 50 Jahre nach seinem Kult-Album «Shabazz» präsentiert der einflussreiche Wegbegleiter von Miles Davis und Wahl-Schweizer die legendären, hochenergetischen Beats seiner «Time Machine»-Band.

Der Meister der Fusion-Rhythmik live in Montreux! Über 50 Jahre nach seinem Kult-Album «Shabazz» präsentiert der einflussreiche Wegbegleiter von Miles Davis und Wahl-Schweizer die legendären, hochenergetischen Beats seiner «Time Machine»-Band. Van Morrison | 18.07.26, 20:45 Uhr im Free-TV auf blue Zoom

Die nordirische Musiklegende live in Montreux! Neben Klassikern wie «Brown Eyed Girl» und «Days Like This» präsentiert Van Morrison die Tracks seines brandneuen Blues-Albums «Somebody Tried to Sell Me a Bridge». Ein Fest voller Soul und Energie.

Warum der Song zehn Jahre nach seiner Veröffentlichung ein grosses Comeback feiert, erfährst du im Artikel.