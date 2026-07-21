Modern Talking zählte mit Hits wie «You're My Heart, You're My Soul» und «Cheri Cheri Lady» zu den erfolgreichsten Popduos der 1980er-Jahre. Jetzt bringt eine überraschende Aussage eines Bandmitglieds die Frage auf: Stehen Dieter Bohlen und Thomas Anders vor einem Comeback?

Dieter Bohlen und Thomas Anders Kommt es bei Modern Talking zum Comeback? Einer findet's gar nicht gut

Darum geht’s Dieter Bohlen möchte Modern Talking offenbar noch einmal auf die Bühne bringen.

Thomas Anders hat den Comeback-Plänen jedoch eine Absage erteilt.

Das Verhältnis der beiden Ex-Bandkollegen gilt seit Jahren als zerrüttet. Zusammenfassung erstellt mit

Modern Talking gehörte mit Hits wie «You're My Heart, You're My Soul» und «Cheri Cheri Lady» zu den erfolgreichsten Popduos der 1980er-Jahre. Nun wollte Dieter Bohlen die Band noch einmal auf die Bühne bringen – doch Thomas Anders hat dem Vorhaben offenbar eine Absage erteilt.

Wie «RTL.de» berichtet, habe sich Bohlen bereits bei seinem früheren Bandkollegen gemeldet. Anders erklärte dem Sender jedoch, sein Blick richte sich «mit vielen neuen Ideen nach vorne» – gemeint sei damit seine Solokarriere.

Bohlen und Anders trennten sich 1987 im Streit, feierten zwischen 1998 und 2003 aber noch einmal ein gemeinsames Comeback. Seither gingen die beiden getrennte Wege.

Trotzdem ist das Interesse an Modern Talking laut Bohlen ungebrochen. Der «Bild»-Zeitung sagte er, ein internationaler Konzertveranstalter habe ihm zehn gemeinsame Auftritte angeboten. Zudem habe es Anfragen für eine Dokumentation und ein Musical gegeben. Doch davon will Anders nichts wissen.

Anders: «Nicht die gleiche Wellenlänge»

Dass das Verhältnis der beiden seit Jahren als zerrüttet gilt, ist kein Geheimnis. Im Interview mit blue News sagte Thomas Anders, dass er keinen Kontakt mehr zu Dieter Bohlen habe.

Auf die Frage, ob ihn das traurig stimme, antwortete der Musiker: «Ehrlich gesagt, ich habe mit diesem Kapitel meines Lebens vor einigen Jahren abgeschlossen. Dieter Bohlen und ich sind zwei zu unterschiedliche Menschen. Wir haben nicht die gleiche Wellenlänge – was jedoch nicht heisst, dass ich seine Leistung als Musiker nicht akzeptieren würde.»

Zugleich betonte er: «Irgendwann wurde mir klar: Wir passen nicht zusammen, auch wenn das Schicksal wollte, dass wir gemeinsam internationale Musikgeschichte geschrieben haben. Und unter uns gesagt: Vielleicht fand das Publikum es bis zu einem gewissen Grad sogar spannend, dass wir zwei derart unterschiedliche Typen sind.»

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