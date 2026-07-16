Bei seinem ersten Auftritt am Montreux Jazz Festival zeigt Moby eindrucksvoll, weshalb er bis heute zu den prägendsten Figuren der elektronischen Musik zählt. Der 60-jährige New Yorker liefert eine perfekt inszenierte Show ab und bringt das Publikum vom ersten bis zum letzten Song zum Tanzen.

Darum geht’s Moby feiert sein Debüt am Montreux Jazz Festival und begeistert mit einer energiegeladenen Show.

Klassiker wie «Go», «Natural Blues» und «Porcelain» verwandeln das Stravinski Auditorium in einen Elektro-Club.

Besonders emotional werden die Hommage an David Bowie und eine Botschaft von der Forscherin Jane Goodall zu seinem Einsatz für den Tierschutz.

Mit einer dreiteiligen Zugabe setzt Moby den Schlusspunkt unter einen umjubelten Konzertabend. Zusammenfassung erstellt mit

Schon beim Betreten des Stravinski Auditoriums wird klar: Dieses Konzert will sich kaum jemand entgehen lassen. Das Parkett ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Kaum betreten Moby, seine Band und die beiden Backgroundsängerinnen die Bühne, brandet Jubel auf.

Mit «Bodyrock» eröffnet der Elektro-Pionier sein Set, unmittelbar danach folgt «Go». Innerhalb weniger Minuten verwandelt sich das Auditorium in einen riesigen Elektro-Club. Überall wird getanzt, mitgewippt und geklatscht – die Stimmung reisst bis zum Schluss keine Sekunde mehr ab.

Perfekt eingespielte Show

Nicht nur musikalisch überzeugt Moby. Auch die Lichtshow und die Visuals auf der grossen Leinwand hinter der Bühne sind bis ins Detail aufeinander abgestimmt. Während bei «Bodyrock» Bilder aus New York eingeblendet werden, schweben bei «We Are All Made of Stars» Sterne, Galaxien und Aufnahmen der Mondlandung über die Leinwand.

Zwischendurch nimmt Moby bewusst Tempo heraus. «In This World» sorgt für einen ruhigen Moment, in dem Backgroundsängerin Nadia Duggin mit ihrer kraftvollen Stimme das Publikum beeindruckt.

Bewegende Hommage an David Bowie

Einer der emotionalsten Momente des Abends gehört David Bowie. Moby erzählt, wie er als Zehnjähriger auf einem Golfplatz arbeitete, um sich sein erstes Bowie-Album kaufen zu können. Jahre später seien die beiden Freunde geworden.

Anschliessend stimmt er «Heroes» an und bittet das Publikum, sich vorzustellen, gemeinsam mit ihm und Bowie im Wohnzimmer zu sitzen. Während des Songs begleitet er seine Sängerin an der Gitarre und singt viele Passagen mit geschlossenen Augen.

Auch sein Engagement für den Tierschutz erhält seinen Platz. Vor «Why Does My Heart Feel So Bad?» erscheint eine Videobotschaft der berühmten Primatenforscherin Jane Goodall, die sich bei Moby für seinen jahrzehntelangen Einsatz für Tiere bedankt. Passend dazu sind auch seine Tätowierungen «Animal» und «Rights» auf den Armen während des gesamten Konzerts gut zu erkennen.

Drei Zugaben zum Abschluss

Mit «Raining Again», «Disco Lies» und «Natural Blues» erreicht das Konzert seinen Höhepunkt. Das Publikum tanzt, springt und klatscht begeistert mit.

Doch statt die Bühne endgültig zu verlassen, kehrt Moby für eine Zugabe zurück. Mit «Porcelain», «Lift Me Up» und «Feeling So Real» bedankt er sich beim Publikum und setzt den Schlusspunkt unter einen rundum gelungenen Festivalabend.

Nach seinem ersten Auftritt am Montreux Jazz Festival bleibt vor allem ein Eindruck zurück: Moby hat eindrucksvoll bewiesen, dass seine Musik auch Jahrzehnte nach ihren grössten Erfolgen nichts von ihrer Energie verloren hat.

Konzert verpasst?

Den Auftritt von Moby am Montreux Jazz Festival kannst du im Free-TV auf blue Zoom schauen. Das Konzert ist im Replay für sieben Tage verfügbar.

Moby - Montreux Jazz Festival 2026 Do 16.07. 17:00 - 18:20 ∙ DE 2026 ∙ 80 Min Weiter streamen