Auf einer Waadtländer Alp haben rund 800 Menschen eine illegale Rave-Party gefeiert. Die Polizei nahm acht mutmassliche Organisatoren fest und kontrollierte fast 500 Personen.

Darum geht's In der Nacht von Freitag auf Samstag haben rund 800 Menschen auf der Waadtländer Alp Combe-du-Commun eine illegale Rave-Party gefeiert.

Die Veranstalter bauten für die nicht genehmigte Feier zwei Bühnen für Technomusik auf.

Die Polizei sperrte die Zufahrtsstrassen zur Alp, ordnete zunächst jedoch keinen Einsatz an.

Die Party dauerte am Sonntagmorgen noch an, erst gegen 6 Uhr kamen die Organisatoren den Anweisungen der Polizei nach.

Acht mutmasslich an der Organisation Beteiligte wurden festgenommen und angezeigt. Die Polizei kontrollierte insgesamt 800 Personen und 120 Fahrzeuge. Zusammenfassung erstellt mit

Nach einer illegalen Rave-Party am Samstagmorgen auf einer Alp in Ballaigues in der Waadt sind acht Personen angezeigt worden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, wie die Waadtländer Polizei am Sonntagabend mitteilte. Dies, nachdem die Gemeinde und der Pächter des Grundstücks Anzeige erstattet hatten.

Rund 800 Menschen nahmen an dieser nicht genehmigten Party auf der Alp Combe-du-Commun teil, wo zwei Bühnen für Technomusik aufgebaut worden waren. Die Behörden befürchteten Brandgefahr wegen der Trockenheit.

Veranstalter hofften auf bis zu 2000 Gäste

Die Polizei nahm am Samstagmorgen Kontakt zu den Veranstaltern auf, um die Party zu beenden. Diese hatten laut Medienmitteilung gehofft, bis Montag zwischen 1000 und 2000 Gäste begrüssen zu können.

Aus Gründen der Verhältnismässigkeit und zur Sicherheit der Teilnehmer und der Öffentlichkeit sei bei Einbruch der Dunkelheit kein Einsatz angeordnet worden, hiess es seitens der Polizei. Jedoch seien die Zufahrtsstrassen zur betreffenden Alp gesperrt worden. Die Party dauerte am Sonntagmorgen noch an. Erst gegen 6 Uhr kamen die Organisatoren den Anweisungen der Polizei nach.

Acht mutmasslich an der Organisation Beteiligte wurden festgenommen und angezeigt. Während der Abreise kam es zu zwei Verkehrsunfällen mit einer leicht verletzten Person, zudem wurde eine Viehtränke von einem Lastwagen beschädigt. Insgesamt kontrollierte die Polizei fast 500 Personen und mehr als 120 Fahrzeuge und verhängte rund 20 Bussen wegen Falschparkierens. Für den zweitägigen Einsatz standen rund 80 Polizisten sowie Feuerwehr und weitere Behörden im Einsatz.