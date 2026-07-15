Wenn Lewis Capaldi auf der Bühne steht, wird es emotional. Sieben Jahre nach seinem ersten Auftritt kehrte der Schotte nach Montreux zurück. Dazwischen kam eine Tourette-Diagnose und eine Zwangspause mit grossen Zweifeln, ob er jemals wieder auftreten würde. Umso bewegender waren seine Worte ans Publikum. blue News war vor Ort.

Darum geht’s Nach sieben Jahren stand Lewis Capaldi wieder in Montreux auf der Bühne.

Der Schotte sprach offen über seine Zwangspause und bedankte sich emotional bei den Fans für ihre Unterstützung.

Der Free-TV-Sender blue Zoom hat das Konzert vom Dienstag, 14. Juli, live übertragen. Schaue seinen Auftritt im Replay. Der Stream ist sieben Tage verfügbar. Zusammenfassung erstellt mit

Der Moment, als Lewis Capaldi 2023 beim Glastonbury Festival seinen Auftritt wegen seiner Tourette-Erkrankung nicht beenden konnte und das Publikum für ihn einsprang, ging um die Welt. Nach einer zweijährigen Pause kehrte der Schotte im vergangenen Jahr auf die Bühne zurück. Dass auch sein Konzert in Montreux emotional werden würde, war schon im Vorfeld klar.

Lewis Capaldi sucht immer wieder den Kontakt zu seinen Fans. Nach drei Songs sagt er, es sei «mega cool», wieder in Montreux zu sein. «Das ist lange her», ergänzt er – ehe ihm bewusst wird, dass sein letzter Auftritt am Festival bereits sieben Jahre zurückliegt. Mit seiner typischen Selbstironie fügt er hinzu: «Dazwischen hatte ich einen kleinen Nervenzusammenbruch. Aber ich bin zurück, und das fühlt sich gut an.»

Später kommt der Schotte noch einmal auf diese schwierige Zeit zu sprechen. «Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich jemals zurückkommen würde. Es bedeutet mir unglaublich viel, heute hier vor euch zu stehen. Danke, dass ihr gekommen seid», sagt er. Seine ehrlichen Worte werden vom Publikum mit lautem Jubel quittiert.

Seine grossen Hits fehlen nicht

Auf der Setlist stehen zahlreiche Klassiker wie «Bruises» und «Hold Me While You Wait». Natürlich darf auch «Forget Me» nicht fehlen – jener Song, mit dem Capaldi 2022 nach mehr als drei Jahren Pause sein Comeback feierte.

Besonders berührend wird es bei «Before You Go». Zunächst steht Capaldi allein mit seiner Gitarre auf der Bühne, bevor nach und nach die Band einsetzt und der Song seine volle Wucht entfaltet. Den Refrain übernimmt schliesslich das Publikum und singt ihn aus voller Kehle mit. Auch nach dem Ende des Songs lässt Capaldi die Fans noch einmal anstimmen – das Auditorium Stravinski verwandelt sich in einen riesigen Chor.

Zum Schluss wird es noch einmal richtig emotional. Capaldi beendet den Abend mit «Survive», das live mit seiner reduzierten Instrumentierung besonders eindrucksvoll wirkt, und seinem Welthit «Someone You Loved». Mit leuchtenden Augen – und bei manchen wohl auch ein paar Tränen – verlässt das Publikum das Auditorium Stravinski.

Das Konzert verpasst?

Das ganze Konzert im Replay schauen – sieben Tage lang verfügbar.

Live: Lewis Capaldi - Montreux Jazz Festival 2026 Di. 14.07. 20:00 - 21:20 ∙ CH 2026 ∙ 80 Min Weiter streamen

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