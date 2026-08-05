Wer an der Street Parade 2026 in Zürich zwischen den Love-Mobiles nicht untergehen will, braucht vor allem eines: Farbe. Neon feiert auf den Laufstegen gerade ein fulminantes Comeback – und kaum irgendwo passt der Trend besser als an der buntesten Technoparty der Welt.

Die Neon-Farben sind zurück – und zwar lauter als je zuvor.

Bunt statt brav Neon knallt – so wirst du zum Hingucker an der Street Parade

Darum geht’s Neon ist zurück – und zwar lauter als je zuvor.

Nach Jahren voller Beige und gedeckter Töne setzen Designer*innen wieder auf knallige Farben.

An der Street Parade 2026 in Zürich ist das die perfekte Gelegenheit, Pink, Grün oder Gelb selbstbewusst zu tragen.

Mit diesen fünf Tipps gelingt der Neon-Look garantiert. Zusammenfassung erstellt mit

Mehr Mut, weniger Beige

2026 ist Schluss mit «Quiet Luxury». Neon ist zurück, weil Mode wieder auffallen will. Street Parade? Der perfekte Ort, um den inneren Leuchtstift rauszulassen. Ein knalliges Shirt oder ein kompletter Neon-Look – heute gilt: Je lauter, desto besser.

Neon kennt kein Geschlecht

Neongrün, Pink, Orange oder Gelb? Völlig egal, wer es trägt. Oversize-Shirts, Netzhemden, Cargo-Shorts oder Radlerhosen funktionieren für alle. Street Parade ist die perfekte Bühne, um mit Farben statt Langweile zu spielen.

Lieber ein Knaller als fünf halbe Sachen

Wer sich nicht gleich wie eine glitzernde Disco-Kugel kleiden will, setzt auf ein einziges Statement-Piece: Neon-Bucket-Hat, Sonnenbrille, Sneaker oder Bauchtasche. Ein greller Hingucker reicht oft schon, damit das Outfit knallt.

Misch die Farben – nicht die Angst

Neonpink zu Neongrün? Zitronengelb zu Electric Blue? Genau das passiert gerade auf den Laufstegen. Die neuen Neon-Looks leben vom Farbcrash – je unerwarteter, desto cooler. Street Parade war noch nie der Ort für Zurückhaltung.

Das wichtigste Accessoire? Selbstbewusstsein

Neon war schon immer mehr als eine Farbe. Es steht für Energie, Freiheit und ein bisschen Rebellion. Genau deshalb feiert der Trend sein Comeback: Nach Jahren voller Beige und gedeckter Töne darf Mode wieder laut, fröhlich und überdreht sein. Und wo würde das besser passen als an der buntesten Techonparty der Welt?

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