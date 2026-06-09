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Openair Frauenfeld sagt Bändeli‑Dealern den Kampf an +++ Riesiger Andrang am Eingang
Für Hip-Hop-Fans ein Pflichttermin: Das Openair Frauenfeld 2026.
Foto: Madcom/Tobias Bühler
Vom 9. bis 11. Juli findet das Openair Frauenfeld statt. blue News ist vor Ort und bringt dir alle Highlights mit dem Festivalticker direkt nach Hause.
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Wir begleiten die bedeutendsten Openairs der Schweiz und zeigen die Stars vor und hinter den Kulissen exklusiv auf allen unseren Kanälen: online bei blue News , auf Social Media sowie auf dem grossen Bildschirm zu Hause, wo auf dem Free-TV-Sender blue Zoom auch Livekonzerte kostenlos übertragen werden. Die Berichterstattung auf blue News wird präsentiert von Swisscom.
Diese Acts heizen am Donnerstag ein
Jedes Jahr strömen über 100'000 Musikfans auf das Festivalgelände. Auch 2026 stehen wieder international gefeierte Rapstars auf der Bühne in Frauenfeld: Don Toliver, Yeat, Sido & Friends, Ken Carson und Gunna zählen zu den Headlinern.
Zwar sagte Wiz Khalifa vor zwei Wochen ab, doch mit Swae Lee konnte kurzfristig hochkarätiger Ersatz verpflichtet werden.
Zum Festivalbeginn am Donnerstag stehen unter anderem Yeat, Sido & Friends, Ufo361, Destroy Lonely, Homixide Gang, Vega, Pajel und weitere Acts auf den Bühnen der Frauenfelder Allmend.
Das komplette Line-up inklusive Spielzeiten.
Screenshot Openair Frauenfeld
Aus der Schweiz stehen dieses Jahr EAZ, XEN sowie L Loko & Drini auf dem Line-up. Letztere haben bereits angekündigt, ihr neues Album mit einer rund vierstündigen Show zu feiern, gemeinsam mit mehreren Special Guests. Sie spielen am Samstag.
Openair sagt Bändeli‑Dealern den Kampf an
Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass an Festivals die Eintrittsbändeli gern an Dritte weitergereicht werden.
Wer sein Bändeli gerne weitergegeben hat..
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Das Openair Frauenfeld hat sich da offenbar etwas einfallen lassen: Wer raus will, muss sich zuerst «ausloggen». Tut ihr das nicht, war’s das mit dem Wiedereinlass. Das System ist überzeugt, ihr hängt immer noch auf dem Gelände rum.
..kann das nicht mehr so einfach machen. Neu muss man sich «ausloggen».
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Riesiger Andrang am Eingang
Schon am frühen Nachmittag staut es sich gewaltig: Hunderte Menschen mit ihrem ganzen Festival-Gepäck brüten vor dem Eingang in der Sonne.
Ich hoffe, ihr habt mehr als nur die Vorfreude eingepackt: Sonnencreme und Wasser wären bei der Hitze ganz sinnvoll. Es wird nämlich richtig heiss!
Hunderte Menschen warten darauf, endlich aufs Festivalgelände zu kommen.
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Dienstag, 9. Juni 2026
Das Openair Frauenfeld hat begonnen!
Alle Jahre wieder: Heute beginnt das Openair Frauenfeld!
Die nächsten zwei Tage nehme ich, Lea, euch hier im Ticker mit mitten rein ins Festival-Chaos.
Hier bekommt ihr alles: die besten Acts, die Stimmung vor Ort, wilde Geschichten, Food-Highlights – und alles, was sonst noch passiert.
Die Crew ist heute Nachmittag am Festival angekommen – und hat wegen des neu platzierten Medieneingangs erst nach drei Irrwegen den richtigen Eingang gefunden.
blue News
Vor Ort ist unsere wunderbare Crew längst im Frauenfeld-Modus und kennt jede Ecke besser als ihr eigenes Wohnzimmer – entsprechend liefern wir euch nur die besten, schrägsten und lautesten Geschichten.
Let's go!
blue News Autorin Lea Oetiker tickert für euch die nächsten Tage das Festival.
blue News/ Lea Oetiker