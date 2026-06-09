Diese Acts heizen am Donnerstag ein

Jedes Jahr strömen über 100'000 Musikfans auf das Festivalgelände. Auch 2026 stehen wieder international gefeierte Rapstars auf der Bühne in Frauenfeld: Don Toliver, Yeat, Sido & Friends, Ken Carson und Gunna zählen zu den Headlinern.

Zwar sagte Wiz Khalifa vor zwei Wochen ab, doch mit Swae Lee konnte kurzfristig hochkarätiger Ersatz verpflichtet werden.

Zum Festivalbeginn am Donnerstag stehen unter anderem Yeat, Sido & Friends, Ufo361, Destroy Lonely, Homixide Gang, Vega, Pajel und weitere Acts auf den Bühnen der Frauenfelder Allmend.

Das komplette Line-up inklusive Spielzeiten. Screenshot Openair Frauenfeld

Aus der Schweiz stehen dieses Jahr EAZ, XEN sowie L Loko & Drini auf dem Line-up. Letztere haben bereits angekündigt, ihr neues Album mit einer rund vierstündigen Show zu feiern, gemeinsam mit mehreren Special Guests. Sie spielen am Samstag.