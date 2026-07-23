Erlebe die besten Konzerte mit blue News

Wir begleiten die bedeutendsten Openairs der Schweiz und zeigen die Stars vor und hinter den Kulissen exklusiv auf allen unseren Kanälen: online bei blue News, auf Social Media sowie auf dem grossen Bildschirm zu Hause, wo auf dem Free-TV-Sender blue Zoom auch Livekonzerte kostenlos übertragen werden. Die Berichterstattung auf blue News wird präsentiert von Swisscom.