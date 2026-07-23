TickerOpenair Lumnezia 2026
Bainvegni en il Grischun – das Openair Lumnezia ist gestartet
Das Lumnezia ist bekannt für seine relaxte Atmosphäre und kann mit Acts wie Sean Paul, Lo & Leduc, Samu Haber und Trauffer punkten.
blue News
Vom 23. bis 25. Juli findet das Openair Lumnezia statt. blue News ist vor Ort und bringt dir alle Highlights mit dem Festivalticker direkt nach Hause.
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Wir begleiten die bedeutendsten Openairs der Schweiz und zeigen die Stars vor und hinter den Kulissen exklusiv auf allen unseren Kanälen: online bei blue News, auf Social Media sowie auf dem grossen Bildschirm zu Hause, wo auf dem Free-TV-Sender blue Zoom auch Livekonzerte kostenlos übertragen werden. Die Berichterstattung auf blue News wird präsentiert von Swisscom.