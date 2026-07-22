Nach ihrem Rückzug aus dem Konzertbetrieb meldet sich Anna Netrebko mit einem Gesundheitsupdate zurück. Die Opernsängerin spricht offen über ihre Erschöpfung – und kündigt ihr Comeback an.

Anna Netrebko meldet sich zurück: Nach ihrem überraschenden Rückzug Anfang Juli spricht der russisch-österreichische Opernstar erstmals über seine gesundheitliche Auszeit und das geplante Bühnen-Comeback.

Darum geht’s Die russisch-österreichische Opernsängerin Anna Netrebko musste Anfang Juli wegen körperlicher Erschöpfung und stimmlicher Überlastung alle geplanten Auftritte absagen.

Die russisch-österreichische Opernsängerin Anna Netrebko musste Anfang Juli wegen körperlicher Erschöpfung und stimmlicher Überlastung alle geplanten Auftritte absagen. In einer Videobotschaft erklärt die Sopranistin, sie habe ihre «Batterien wieder aufladen» und «einfach wieder glücklicher werden» müssen.

erklärt die Sopranistin, sie habe ihre «Batterien wieder aufladen» und «einfach wieder glücklicher werden» müssen. Am 30. August will Netrebko in der Arena di Verona als Aida auf die Opernbühne zurückkehren. Danach sollen weitere Projekte folgen. Zusammenfassung erstellt mit

Anna Netrebko meldet sich zurück.

Nachdem sich der russisch-österreichische Opernstar Anfang Juli kurzfristig aus dem Konzertbetrieb zurückzog, spricht sie erstmals über ihre gesundheitliche Auszeit.

Dabei wird deutlich: Es handelt sich nicht um einen Abschied, sondern um eine Pause. Laut der «Bild» war der Rückzug der 54-Jährigen die Folge einer schweren körperlichen Erschöpfung in Verbindung mit einer starken stimmlichen Überlastung.

Nach einem Auftritt in Madrid verschlechterte sich ihr Zustand so sehr, dass Ärzte ihr mehrere Wochen vollständige körperliche und stimmliche Ruhe verordneten.

Die Sängerin musste daraufhin die geplanten Vorstellungen von Verdis «Il trovatore» am Teatro Real in Madrid absagen.

Anna Netrebko erklärte damals, dass eine extrem intensive Konzertserie mit Auftritten in mehreren Ländern innerhalb kürzester Zeit sowie die aussergewöhnliche Hitze ihren Körper und ihre Stimme an die Belastungsgrenze gebracht hätten.

Netrebko: «Ich bin nicht verschwunden»

Nach einigen Wochen der Stille hat sich die Opernsängerin nun mit einer Videobotschaft auf Instagram an ihre Fans gewandt. Netrebko nimmt darin den Spekulationen um ihren Gesundheitszustand gleich zu Beginn den Wind aus den Segeln:

«Keine Sorge, ich bin nicht verschwunden.»

Stattdessen geniesse sie Ferientage, wie sie sich schon lange nicht mehr gegönnt habe. Die vergangenen Monate seien ausserordentlich anstrengend gewesen.

Deshalb habe sie die Reissleine ziehen müssen, um neue Kraft zu schöpfen. Sie habe nach der intensiven Saison «einfach wieder glücklicher werden» müssen.

Netrebko kehrt im August als Aida zurück

Inzwischen geht es Anna Netrebko scheinbar wieder besser. Die Erholung zeige Wirkung, sie fühle sich gestärkt und bedankt sich ausdrücklich bei ihren Fans für deren Geduld, Unterstützung und Verständnis während ihrer Auszeit.

Bilder und Videos aus den Bergen vermitteln den Eindruck, dass sie die Ruhe fernab des Rampenlichts geniesst und neue Energie sammelt.

Lange soll die Pause allerdings nicht mehr dauern. Nach Informationen von t-online ist das Comeback bereits fest eingeplant: Am 30. August will Anna Netrebko in der Arena di Verona als Aida wieder auf der Bühne stehen.

Es scheint fast so, als wolle Netrebko mit der Videobotschaft ein Zeichen setzen: Trotz der gesundheitlichen Zwangspause denkt sie nicht ans Aufhören.

Mehr Videos aus dem Ressort