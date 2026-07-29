Der irische Musiker Glen Hansard ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Der Oscarpreisträger kam bei einem Töffunfall im Dubliner Stadtteil Lucan ums Leben. Er hinterlässt seine Ehefrau und einen vierjährigen Sohn.

Darum geht’s Glen Hansard ist bei einem Töffunfall in Dublin ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei war kein weiteres Fahrzeug beteiligt.

Der Sänger gewann 2008 mit «Falling Slowly» einen Oscar. Zusammenfassung erstellt mit

Der irische Singer-Songwriter Glen Hansard ist tot. Der 56-Jährige kam in der Nacht auf Mittwoch bei einem Töffunfall im Dubliner Stadtteil Lucan ums Leben.

Nach Angaben der irischen Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 4.30 Uhr zum Unfallort gerufen. Hansard wurde dort medizinisch versorgt, kurze Zeit später aber für tot erklärt. Laut dem «Irish Independent» handelte es sich um einen Alleinunfall. Ein weiteres Fahrzeug soll nicht beteiligt gewesen sein.

Durchbruch mit «Once»

Hansard begann seine Karriere als Strassenmusiker in Dublin. 1989 gründete er die Rockband «The Frames».

International bekannt wurde er durch den Film «Once». Für das Lied «Falling Slowly» erhielt er 2008 gemeinsam mit Markéta Irglová den Oscar für den besten Originalsong.

Hansard war mit der finnischen Dichterin Maire Saaritsa verheiratet. Ihr gemeinsamer Sohn kam im Oktober 2022 zur Welt. Die Familie lebte abwechselnd in Irland und Finnland.