Bonnie Tyler prägte den Rock-Pop der 1970er- und 1980er-Jahre. Nun ist die walisische Sängerin im Alter von 75 Jahren gestorben. Welthits wie «It's a Heartache» oder «Total Eclipse of the Heart» machten sie zur Musikikone.

Darum geht’s Bonnie Tyler ist im Alter von 75 Jahren nach Komplikationen infolge einer Darmoperation gestorben.

Die walisische Sängerin feierte mit Hits wie «It's a Heartache», «Total Eclipse of the Heart» und «Holding Out for a Hero» weltweit Erfolge.

Ihre unverwechselbare Reibeisenstimme entstand nach einer Stimmbandoperation und wurde zu ihrem Markenzeichen. Zusammenfassung erstellt mit

Die internationale Musikwelt trauert um Bonnie Tyler. Die walisische Rocksängerin ist im Alter von 75 Jahren gestorben, wie die BBC berichtet. Tyler war Anfang Mai nach einer Notoperation am Darm in Portugal ins Spital eingeliefert worden. Wegen Komplikationen wurde sie zeitweise in ein künstliches Koma versetzt, nun ist sie ihren Folgen erlegen.

Geboren wurde Bonnie Tyler 1951 als Gaynor Hopkins im walisischen Skewen. Ihre Karriere begann Mitte der 1970er-Jahre im Country-Pop. Mit Songs wie «My! My! Honeycomb» und «Lost in France» machte sie erstmals auf sich aufmerksam.

Eine Operation machte ihre Stimme weltberühmt

Kurz nach ihren ersten Erfolgen musste sich Tyler einer Operation an den Stimmlippen unterziehen. Weil sie sich danach nicht an die ärztlich verordnete Stimmpause hielt, veränderte sich ihre Stimme dauerhaft.

Was zunächst wie das Ende ihrer Karriere aussah, wurde zu ihrem grössten Markenzeichen: Die rauhe Reibeisenstimme machte Bonnie Tyler unverwechselbar und verschaffte ihr weltweite Bekanntheit.

Den internationalen Durchbruch schaffte Tyler 1978 mit «It's a Heartache». In den 1980er-Jahren folgten ihre grössten Erfolge.

Mit der Powerballade «Total Eclipse of the Heart» wurde sie weltweit zum Superstar. Auch «Holding Out for a Hero» entwickelte sich zu einem ihrer bekanntesten Songs und zählt bis heute zu den Klassikern der Pop- und Rockgeschichte.

Mehrere Comebacks

Nachdem ihr kommerzieller Erfolg Ende der 1980er-Jahre nachliess, gelang Tyler Anfang der 1990er-Jahre ein Comeback. Produzent Dieter Bohlen schrieb für sie den Titel «Bitterblue» und arbeitete anschliessend an mehreren Alben mit der Sängerin zusammen.

Sebastian Gollnow/dpa

2013 vertrat Tyler Grossbritannien zudem beim Eurovision Song Contest in Malmö mit dem Song «Believe in Me». Zwei Jahre vor ihrem Tod veröffentlichte sie mit «The Best is Yet to Come» ihr 18. Studioalbum.

Mehr als fünf Jahrzehnte verheiratet

Privat blieb Bonnie Tyler ihrem Ehemann Robert Sullivan über ein halbes Jahrhundert treu. Das Paar heiratete bereits 1973 – lange bevor Tyler zum Weltstar wurde – und blieb bis zu ihrem Tod zusammen.

Neben ihrer Musikkarriere engagierte sie sich über viele Jahre für verschiedene Hilfsorganisationen in ihrer walisischen Heimat und unterstützte unter anderem Kinderkliniken sowie die Wales Air Ambulance.

Mit Bonnie Tyler verliert die Musikwelt eine der prägendsten Stimmen des Rock-Pop. Ihre Songs gehören bis heute zu den bekanntesten Klassikern der 1970er- und 1980er-Jahre.

Für November hat Tyler noch eine Tournee geplant. Dabei wäre sie auch in Zürich aufgetreten.