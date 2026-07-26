Samu Haber ist seit kurzem 50 Jahre alt. Wie geht ein Rockstar mit dem Älterwerden um? Haber hat es blue News vor seinem Auftritt am Openair Lumnezia verraten – und erzählt, wie im die Bündner Berge gefallen.

Rockstar ganz offen Samu Haber spricht über das Alter – und verrät, was er von Schweizer Bergen hält

Darum geht’s Samu Haber zählt zu den erfolgreichsten Rockmusikern Europas.

Am Openair Lumnezia traf er blue News zum Interview.

Darin spricht der 50-Jährige über das Älterwerden und neue Perspektiven.

Die Übertragung von Samu Habers Lumnezia-Auftritt kannst du noch bis am 1. August auf blue Zoom nachschauen. Zusammenfassung erstellt mit

Samu Haber gehört seit Jahren zu den bekanntesten Rockmusikern in Europa. Mit seiner Band Sunrise Avenue feierte er internationale Erfolge und prägte Hits wie «Fairytale Gone Bad» oder «Hollywood Hills». Auch im deutschsprachigen Raum wurde der Sänger durch seine Rolle als Coach bei «The Voice of Germany» einem breiten Publikum bekannt.

Heute ist Haber als Solokünstler unterwegs und begeistert mit seiner energiegeladenen Bühnenpräsenz – zuletzt bei seinem Auftritt am Openair Lumnezia. blue News Host Bettina Bestgen hat den Musiker zum Gespräch getroffen.

Im Interview spricht der 50-Jährige unter anderem darüber, wie sich sein Blick aufs Leben mit den Jahren verändert hat – und warum das Älterwerden für ihn nicht nur Herausforderungen, sondern auch neue Perspektiven mit sich bringt.

Du warst nicht selbst im Val Lumnezia vor Ort? Kein Problem: Die Übertragung von Samu Habers Konzert im Free TV ist noch bis Ende Monat auf blue Zoom verfügbar.

Video aus dem Ressort