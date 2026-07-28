Maite Kelly zeigt sich im Podcast von Barbara Schöneberger von ihrer verletzlichen Seite. Die Sängerin spricht über den Abschied von ihrer ältesten Tochter, den Konkurrenzkampf unter Müttern und erklärt, warum sie ihr Leben nach einem einzigen Satz neu denken musste.

Sängerin Maite Kelly spricht im Podcast «Mit den Waffeln einer Frau» von Barbara Schöneberger über den Konkurrenzdruck unter Müttern.

«Mama, du musst dein Nest abbauen» Schlagerstar Maite Kelly spricht über den Abschied, der ihr das Herz brach

Darum geht’s Der Auszug ihrer ältesten Tochter bringt Sängerin Maite Kelly an ihre Grenzen.

Im Podcast «Mit den Waffeln einer Frau» von Barbara Schöneberger erzählt sie von Tränen, einem Vogelnest im Garten und der Erkenntnis, dass das Loslassen zum Muttersein dazugehört.

von Barbara Schöneberger erzählt sie von Tränen, einem Vogelnest im Garten und der Erkenntnis, dass das Loslassen zum Muttersein dazugehört. Gemeinsam mit Schöneberger spricht Kelly ausserdem über Mutterdruck, Selbstzweifel und ein neues Selbstbewusstsein. Zusammenfassung erstellt mit

Es ist ein Satz, der Maite Kelly zunächst verletzt – und später ihr Leben verändert hat. «Mama, du bist so eine Mama-Mama. Wir ziehen bald aus. Du musst dein Nest abbauen.»

Im Podcast «Mit den Waffeln einer Frau» von Barbara Schöneberger erzählt Sängerin Maite Kelly, wie ihre älteste der drei Töchter ihr diesen Rat bereits ein Jahr vor ihrem Auszug mit auf den Weg gab.

Damals wollte die heute 46-jährige Sängerin davon nichts wissen. Heute sagt sie: «Meine Tochter hatte recht.»

Tochter zu Kelly: «Jetzt kannst du gehen»

Eine Stunde lang sprechen Schöneberger und Kelly über das Älterwerden, Kinder, Selbstzweifel und die Frage, wie schwer es Müttern fällt, loszulassen.

Statt eines klassischen Promi-Talks entwickelt sich ein offenes Gespräch zweier Frauen, die längst nicht mehr alles perfekt machen wollen. Besonders bewegend wird das Gespräch, als Maite Kelly vom Auszug ihrer Tochter Agnes erzählt.

Gemeinsam richteten Mutter und Tochter deren neue Wohnung ein. Als alles fertig war, sagte die junge Frau nur einen Satz: «Mama, jetzt kannst du gehen.»

Kurz danach steigt Maite Kelly in ihr Auto ein – und bricht in Tränen aus.

«Ich habe alle Erinnerungen gleichzeitig gesehen», erzählt sie. Die ersten Schritte. Der erste Schultag. Geburtstage. Das ganze Leben ihrer Tochter sei wie ein Film vor ihrem inneren Auge abgelaufen.

Kelly: «Kein Nest mehr, sondern ein Hafen»

Zu Hause angekommen, sitzt Maite Kelly im Garten und entdeckt ein zerstörtes Vogelnest auf dem Boden. Für die Sängerin wird es zum Sinnbild. «Es gibt kein Nest mehr», sagt sie heute. Und weiter: «Ich bin kein Nest mehr – ich bin ein Hafen.»

Aus dieser Erfahrung entwickelt Kelly eine neue Sicht aufs Muttersein. Früher habe sie sich als Beschützerin verstanden. Heute sieht sie ihre Rolle anders.

Moderatorin Barbara Schöneberge spricht in ihrem Podcast mit Sängerin Maite Kelly. über Zweifel, Fehler, das Loslassen und darüber, dass Frauen nicht ständig funktionieren müssen. Britta Pedersen/dpa

Ihre Kinder könnten jederzeit zurückkommen, wenn das Leben schwierig werde. Aber sie wolle nicht mehr ständig «nesteln» und das Gefühl haben, für alles verantwortlich zu sein.

Barbara Schöneberger kann diesen Gedanken gut nachvollziehen. Auch sie spricht offen darüber, wie sich das Muttersein veränderte, als ihr Sohn und ihre Tochter zu Teenagern wurden.

Beide Frauen sind sich einig: Loslassen gehört zu den schwersten Aufgaben überhaupt.

Vom Konkurrenzkampf unter Müttern

Doch der Podcast dreht sich nicht nur ums Muttersein. Kelly und Schöneberger sprechen auch darüber, wie Frauen mit zunehmendem Alter selbstbewusster werden.

Ein weiteres Thema lässt die beiden Frauen nicht los: der Druck, den sich Mütter gegenseitig machen. «Jede wollte die beste, aber gleichzeitig auch die coolste Mutter sein», sagt Maite Kelly rückblickend.

Gestillt oder Fläschchen? Nuggi oder nicht? Feuchttücher oder bloss Wasser? Ständig werde verglichen. Auch sie selbst sei Teil dieses Systems gewesen.

Die 52-jährige Schöneberger erzählt, wie sie sich damals bewusst gegen manche Erziehungstrends stellte – und dabei bemerkte, dass auch das wieder eine Form der Abgrenzung war. «Das hat mich an mir selbst genervt», sagt die Moderatorin.

«Diese Zeiten sind vorbei»

Heute sehen beide Frauen vieles deutlich entspannter. Doch nicht nur als Mutter hat sich Kelly verändert. Sie erzählt von einer Begegnung in einem Café. Ein älterer Mann störte sich daran, dass sie sich mit ihrer Tochter zu laut unterhielt.

Früher hätte sie nachgegeben, so Maite Kelly im Im Podcast «Mit den Waffeln einer Frau». Dieses Mal blieb sie sitzen.

«Die Zeiten, in denen Männer Frauen sagen, wann sie fröhlich sein dürfen und wann nicht, sind vorbei», entgegnete sie dem Unbekannten.

Barbara Schöneberger feiert Maite Kellys Reaktion. Beide sind sich einig: Mit zunehmendem Alter fällt es ihnen leichter, Grenzen zu setzen und auch einmal Nein zu sagen.

Am Ende des Gesprächs bleibt vor allem ein Eindruck: Schöneberger und Kelly reden nicht über das perfekte Muttersein. Im Gegenteil. Sie sprechen über Zweifel, Fehler, das Loslassen und darüber, dass Frauen nicht ständig funktionieren müssen.

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