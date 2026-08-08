Die Fäaschtbänkler aus der Ostschweiz haben mit ihrem selbst kreierten «Blowpop» den Sprung auf Europas grosse Bühnen geschafft. Heute füllen sie Konzerthallen in Deutschland, Österreich und Polen – und sind zu einem der erfolgreichsten Schweizer Musikexporte geworden.

Sind auf Europa-Tour: Die Fäaschtbänkler spielen in Deutschland, Österreich und gar in Polen. Hier am Openair Lumnezia GR.

Darum geht’s Die Fäaschtbänkler aus der Ostschweiz feiern mit ihrem selbst bezeichneten «Blowpop» europaweit Erfolge und füllen Konzerthallen in Deutschland, Österreich und Polen.

Seit 2008 verbindet die fünfköpfige Band Blasmusik mit Pop, Ska, Elektro und Techno. Über 1000 Konzerte, Millionen Streams und Hits wie «Can You English Please» machten sie international bekannt.

Laut der Band macht die Mischung aus traditionellen Instrumenten, modernem Pop-Sound und positiver Live-Energie ihren Erfolg aus. Diesen Sommer stehen noch zwei Konzerte in der Schweiz an, bevor die Tour in Deutschland und Österreich weitergeht. Zusammenfassung erstellt mit

Die Schweizer Band Fäaschtbänkler erobert mit ihrem Sound die europäischen Konzerthallen – von Deutschland über Österreich bis nach Polen. Darunter sind grosse Locations wie zum Beispiel die Olympiahalle in München mit über 15'000 Stehplätzen.

Ihr Musikstil lässt sich nicht einfach in eine Schublade stecken, zu vielseitig die Songs. Sie selbst nennen ihr Genre «Blowpop».

Das ist mit 23 Millionen Views ihr meistgeklickter Track auf Youtube:

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Und eines ihrer neuesten Stücke klingt so:

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Kombination aus Tradition und Pop

Andreas Frei (35), Roman Wüthrich (34), Michael Hutter (40), Marco Graber (42) und Roman Pizio (37) aus der Ostschweiz bilden die Fäaschtbänkler. Seit 2008 mischen sie Blasmusik mit Pop, Ska, Elektro und Techno. Mehr als 1000 Konzerte, Millionen Streams und Hits wie «Can You English Please» machten die Band weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

Die Fäaschtbänkler haben sich in den vergangenen Jahren zu einem der erfolgreichsten Schweizer Musikexporte entwickelt.

«Unser Mix aus Blasmusik und modernem Pop-Sound macht uns einzigartig» Roman «Wüdi» Wüthrich Bandmitglied

Was macht die Fäaschtbänkler so erfolgreich? Für Akkordeonist Roman «Wüdi» Wüthrich ist die Antwort klar: «Die Kombination aus traditionellen Instrumenten wie Trompete, Tuba und Akkordeon mit einem modernen Pop-Sound und vielen positiven Gefühlen macht unseren Sound einzigartig. An den Live-Konzerten wird gesungen, gelacht und viel getanzt», sagt er zu blue News.

Laut Wüthrich fand die Band ihr Publikum zunächst in Regionen, in denen die Blasmusik tief verwurzelt ist – etwa in Österreich, Deutschland (vor allem Bayern und Baden-Württemberg), der Schweiz und Tschechien. Dort ist sie fester Bestandteil des ländlichen und kulturellen Lebens.

Wüthrich: «Mittlerweile spielen wir aber auch regelmässig in grossen Städten sowie renommierten Konzerthäusern und Arenen – etwa in der Olympiahalle München, der Stadthalle Graz, der Salzburgarena, der Grossen Freiheit in Hamburg oder dem Tanzbrunnen in Köln.»

Wer die Fäaschtbänkler noch diesen Sommer in der Schweiz erleben möchte, hat dafür noch zweimal Gelegenheit. Am 8. August beim Brienzersee-Rockfestival und am 5. September im Zürcher Albisgüetli. Danach setzt die Band ihre Europa-Tournee fort.