Die Soul-Pop-Sängerin RAYE eröffnete gestern die 60. Ausgabe des Montreux Jazz Festivals. blue News war vor Ort und eines ist sicher: Die Britin und ihre Überraschungsgäste haben einen unvergesslichen Abend beschert.

Darum geht’s RAYE eröffnete das 60. Montreux Jazz Festival vor ausverkauftem Haus. Der grosse Andrang war so hoch, dass der Konzertbeginn um 30 Minuten verschoben werden musste.

Die Britin begeisterte mit einer persönlichen Show und ihrer eindrucksvollen Stimme. Überraschungsauftritte von Mark Ronson und Alicia Keys sorgten für zusätzliche Höhepunkte.

Nach einer gefeierten Zugabe endete das Konzert mit «WHERE IS MY HUSBAND». Das Publikum verliess das Stravinski Auditorium begeistert.

Zu sagen, RAYE habe die Massen angezogen, wäre noch untertrieben. Das Konzert der Britin musste sogar um 30 Minuten verschoben werden, damit alle Besucherinnen und Besucher noch ins Stravinski Auditorium gelangen konnten. Die Ankündigung sorgte zwar bei einem Teil des bereits anwesenden Publikums für Unmut. Doch war dieses kleine Ärgernis schnell vergessen.

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Um 21.01 Uhr tritt Festivaldirektor Mathieu Jaton auf den Balkon und verspricht «einen aussergewöhnlichen Eröffnungsabend». Anschliessend kündigt er «die Carte Blanche einer Künstlerin an, die zur Familie des Montreux Jazz Festivals gehört».

Zu diesem Zeitpunkt ist die Bühne, die mitten im Stravinski Auditorium aufgebaut wurde und sich während des Konzerts langsam um die eigene Achse dreht, noch mit grossen Tüchern verhüllt. Darauf werden Erinnerungen aus RAYEs Leben projiziert.

Die Sängerin erinnert daran, dass es das erste Mal ist, dass sie einen Eröffnungsabend des Montreux Jazz Festivals gestaltet. Sie beschreibt die Show als «eine Hommage an die Musik, an die Menschen um mich herum und an den Moment, in dem ich beschlossen habe, an meine eigene Stimme zu glauben».

RAYE begeistert das Publikum beim Eröffnungsabend des 60. Montreux Jazz Festivals im Stravinski Auditorium. sda

Dann fallen die Vorhänge und die Show beginnt. Den Auftakt macht eine reduzierte Gitarren-und-Gesang-Version von «Who Knows Where The Time Goes». Im Saal herrscht absolute Stille, sodass RAYEs eindrucksvolle Stimme voll zur Geltung kommt.

Hochkarätige Überraschungsgäste

Ein Eröffnungsabend zum 60-jährigen Jubiläum wäre kein Eröffnungsabend ohne Überraschungen. RAYE holt gleich mehrere prominente Gäste auf die Bühne.

Den Anfang macht Produzent und Musiker Mark Ronson. Gemeinsam performen die beiden «Uptown Funk» und «Suzanne».

Raye mit Überraschungsgast Alicia Keys. Emilien Itim

Doch der grösste Überraschungsmoment folgt wenig später: Alicia Keys betritt die Bühne. Im Publikum brechen Jubelstürme aus – viele können kaum glauben, was sie gerade sehen. Zusammen mit RAYE singt sie «If I Ain't Got You» und «Oscar Winning Tears».

Grandioses Finale

Kaum hat RAYE die Bühne verlassen, fordert das Publikum lautstark eine Zugabe. Eigentlich, so kündigt sie an, sei nur noch ein letzter Song geplant. Doch dann ruft jemand aus dem Publikum einen Musikwunsch. «Oh mein Gott, den habe ich vergessen!», lacht die Sängerin.

Spontan stimmt sie «Click, Clack Symphony» an, das der ganze Saal begeistert mitsingt. Danach folgt doch noch der ursprünglich geplante Schlusssong: «WHERE IS MY HUSBAND» – für viele Fans einer der Höhepunkte des Abends.

Noch einmal wird getanzt, gefeiert und mitgesungen. Um 23.20 Uhr fällt schliesslich der Vorhang. RAYE hatte eine «aussergewöhnliche Nacht» versprochen – und genau das hat sie geliefert. Das Publikum verlässt das Stravinski Auditorium mit leuchtenden Augen.

Mehr zum gestrigen Abend erfährst du im Ticker.