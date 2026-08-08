Monatelange Planung, Hunderte Einsatzkräfte und klar definierte Rettungswege: Hinter der Street Parade steckt ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept. Es soll Besucherströme lenken, Risiken minimieren und im Ernstfall eine schnelle Reaktion ermöglichen.

Wie hält man fast eine Million Menschen unter Kontrolle? Das Sicherheitskonzept der Street Parade soll die Menschen vor einer Katastrophe schützen.

Tausende Einsatzkräfte vor Ort So schützt Zürich 900'000 Raver – aber was passiert im Ernstfall?

Darum geht’s Für die Street Parade arbeiten Polizei, Sanität, Feuerwehr, Zivilschutz und private Sicherheitsdienste mit einem umfassenden Sicherheitskonzept.

Besucherströme, Rettungswege und Notfallszenarien werden monatelang geplant.

Im Ernstfall können einzelne Bereiche abgesperrt oder geräumt werden.

Informationen werden über Einsatzkräfte, Lautsprecherdurchsagen und die Street-Parade-App verbreitet.

Die grössten Herausforderungen sind Menschenmengen und Hitze. Trotz einzelner Einsätze und Festnahmen verlief die Street Parade in den vergangenen Jahren überwiegend friedlich. Zusammenfassung erstellt mit

Wenn am Samstag bis zu 900'000 Menschen an der Street Parade feiern, ist hinter den Kulissen eine riesige Sicherheitsorganisation im Einsatz. Polizei, Sanität, Feuerwehr, Zivilschutz und der Veranstalter bereiten den Anlass monatelang vor. Ihr Ziel: Die grösste Technoparade der Welt soll auch bei dichtem Gedränge, grosser Hitze oder einem Notfall sicher bleiben.

Hinter der Street Parade steckt ein ausgefeiltes Sicherheitskonzept, das Besucherströme lenkt, Rettungswege freihält und das Vorgehen für verschiedene Szenarien definiert – vom medizinischen Notfall bis zur Evakuierung.

Tausende Einsatzkräfte überwachen den Anlass

Das Sicherheitskonzept wird gemeinsam mit Stadt, Kanton und Bund erarbeitet und jährlich überprüft. Einzelheiten bleiben aus Sicherheitsgründen geheim.

«Die Bekämpfung von Terroranschlägen ist seit Jahren Teil unseres Sicherheitskonzepts», sagte Street-Parade-Sprecher Stefan Epli bereits 2024 gegenüber der NZZ. Das Konzept werde laufend an die aktuelle Bedrohungslage angepasst. Gleichzeitig betont der Veranstalter, dass die Zusammenarbeit mit Polizei und Behörden «Hand in Hand» funktioniere.

Tausende Einsatzkräfte sorgen an der Street Parade für Schutz. KEYSTONE

Die Stadtpolizei Zürich ist mit einem Grossaufgebot rund um das Seebecken präsent. Unterstützt wird sie von der Kantonspolizei sowie weiteren Partnerorganisationen. Dazu kommen Schutz und Rettung Zürich (SRZ), Feuerwehr, Zivilschutz und zahlreiche private Sicherheitskräfte. Die verschiedenen Organisationen arbeiten während des gesamten Anlasses eng zusammen, heisst es auf der SRZ-Webseite.

Die Planung des Sicherheitskonzepts beginnt allerdings lange vor dem ersten Beat. Monate im Voraus werden Einsatzpläne erstellt, Fluchtwege definiert, Verkehrsführungen festgelegt und die Standorte von Sanitätsposten, Bühnen und Love Mobiles aufeinander abgestimmt. In den Tagen vor der Street Parade wird auch die Wetterentwicklung laufend beobachtet.

Im Ernstfall zählt vor allem eines: Kommunikation

Was passiert, wenn tatsächlich etwas passiert?

Laut den Organisatoren könnte die Street Parade auf Anordnung der Behörden jederzeit unterbrochen oder gestoppt werden. Entscheidend sei dann, die Hunderttausenden Besucher*innen schnell zu informieren und sie geordnet aus dem betroffenen Gebiet zu führen.

Dabei helfen Lautsprecherdurchsagen, Einsatzkräfte vor Ort sowie die offizielle Street-Parade-App mit Live-Informationen. Die App informiert Besucher*innen während des Anlasses laufend über Programm, Route und aktuelle Hinweise.

Eine komplette Evakuierung des gesamten Festgeländes gilt als äusserst unwahrscheinlich. Stattdessen würden einzelne Bereiche abgesperrt oder geräumt – je nachdem, wo sich der Vorfall ereignet.

Polizei überwacht die Menschenströme

Die Menschenmenge wird ständig überwacht. KEYSTONE

Die grösste Herausforderung ist nicht Kriminalität, sondern die schiere Masse an Menschen.

Entlang der rund zwei Kilometer langen Strecke bewegen sich zeitweise Hunderttausende gleichzeitig. Polizei und die Verantwortlichen der Veranstaltung beobachten deshalb laufend die Besucherströme. Entstehen an einzelnen Orten gefährliche Engpässe, können Menschen umgeleitet oder Bereiche kurzfristig entlastet werden.

Auch die rund 30 Love Mobiles tragen dazu bei. Sie fahren bewusst nur im Schritttempo, damit sich die Menschen möglichst gleichmässig bewegen

Schutz und Rettung ist mit einem Grossaufgebot vor Ort

Den grössten Teil der Einsätze übernimmt jedes Jahr Schutz und Rettung Zürich.

Entlang der Route stehen mehrere Sanitätsposten bereit, heisst es auf der Seite von Schutz und Rettung. Mobile Rettungsteams bewegen sich durch die Menschenmenge, zusätzlich stehen Ambulanzen, Feuerwehr, Einsatzkräfte des Zivilschutzes sowie Rettungsboote auf dem Zürichsee bereit. Im letzten Jahr standen rund 400 zusätzliche Mitarbeitende im Einsatz.

Auch auf dem Gewässer ist die Polizei im Einsatz. KEYSTONE

Rettungswege müssen jederzeit frei bleiben

Damit Ambulanzen oder Feuerwehr schnell zum Einsatzort gelangen, werden entlang der gesamten Route Rettungsachsen freigehalten.

Fluchtwege sollen an der Street Parade freigehalten werden. KEYSTONE

Wie die Street Parade auf ihrer Webseite schreibt, dürfen diese weder von Besuchenden noch von Fahrzeugen blockiert werden. Gleichzeitig empfiehlt der Veranstalter, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die Innenstadt ist während der Parade weitgehend für den Individualverkehr gesperrt.

Hitze ist oft die grössere Gefahr

Nicht selten stellt das Wetter die Einsatzkräfte vor grössere Herausforderungen als Gewalt oder Kriminalität.

Die Hitze ist einer der grössten Gefahren. Die Besuchenden sollen dafür sorgen, dass sie sich genügend kühlen. KEYSTONE

Bereits 2025 bezeichnete die Stadtpolizei die hohen Temperaturen als besondere Belastung für die Einsatzkräfte. Schutz und Rettung Zürich registrierte zahlreiche Behandlungen wegen Kreislaufproblemen, Kopfschmerzen oder Hitzschlägen. Besucherinnen und Besucher werden deshalb aufgefordert, genügend Wasser zu trinken und Schatten aufzusuchen.

Die Bilanz fällt meist positiv aus

Trotz der riesigen Menschenmenge verläuft die Street Parade seit Jahren überwiegend friedlich.

Nach der Ausgabe 2025 zog die Stadtpolizei eine positive Bilanz. Die Sicherheitsmassnahmen hätten sich erneut bewährt. Zwar kam es zu einzelnen Auseinandersetzungen und Festnahmen, grössere Zwischenfälle oder gefährliche Menschenansammlungen blieben jedoch aus. Auch das Fazit von Schutz und Rettung Zürich fiel insgesamt positiv aus.

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