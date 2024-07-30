So wurde aus einer kleinen Demo ein Millionen-Event
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Zürich ist im Technofieber: An der 31. Ausgabe der Street Parade werden rund 900'000 Raver*innen erwartet. Wie es das Festival von einem kleinen Event zu einem Riesen-Anlass geschafft hat, siehst du im Video.
1992 fand die erste Ausgabe der Street Parade in Zürich statt. Daran nahmen etwa tausend Leute teil.
Mittlerweile gilt der Event als grösstes Technofestival der Welt und lockt gegen 1 Millionen Raverinnen und Raver an.
Ursprünglich war die Street Parade eine Demonstration, die von der Stadtpolizei bewilligt wurde.
Vorbild für die Demo war die Berliner Love Parade.
Am Samstag, 8. August, findet die 33. Ausgabe der Street Parade statt.
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