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DJ Tatana übers Landleben: «Ich hatte Mühe mit der Ruhe» Dreimal hat sie für die Streetparade eine Hymne geliefert. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, zog sich Tatana Sterba zurück. Mit Moderatorin Vania Spescha spricht Tatana über Gagen und ihr Leben als alleinerziehende Mutter.