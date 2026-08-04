Sie gehören zu den erfolgreichsten Popbands der Welt: Take That kommen ans Energy Air. Die britische Band tritt am 5. September auf der Luzerner Allmend auf. Mit dabei sind unter anderem Nico Santos, Mimiks, Glasperlenspiel und Gavin James.

Energy Air 2026 Take That kommen in die Schweiz – und du kannst mit Glück dabei sein

Darum geht’s Take That treten am 5. September 2026 beim Energy Air auf der Luzerner Allmend auf. Die britische Popband um Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald bringt ihre grössten Hits und neue Songs mit.

Zum Line-up gehören ausserdem Nico Santos, Loi, Mimiks, Glasperlenspiel und Gavin James. Die Künstler decken Pop, Rap und Singer-Songwriter-Musik ab und zählen zu den bekanntesten Acts aus Deutschland, der Schweiz und Irland. Zusammenfassung erstellt mit

Freunde des Energy Air dürfen sich freuen: Take That stehen am 5. September auf der Bühne der Luzerner Allmend. Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald gehören zu den erfolgreichsten Popbands Grossbritanniens. Mit Hits wie «Back for Good», «Shine» und «Rule the World» prägten sie seit ihrer Gründung 1990 mehrere Generationen und verkauften weltweit Millionen von Alben.

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Auch mehr als 30 Jahre später begeistert das Trio mit neuen Songs und ausverkauften Konzerten. Ihre eingängigen Melodien, markanten Harmonien und mitreissenden Liveshows machen Take That bis heute zu einer festen Grösse der internationalen Popmusik.

Die anderen Acts

Mit Nico Santos kommt zudem einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Popstars der vergangenen Jahre ans Energy Air. Der Sänger und Songwriter feierte zunächst mit Topics Hit «Home» den internationalen Durchbruch, bevor er mit Songs wie «Rooftop», «Play with Fire» und «All Time High» selbst die Charts stürmte.

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Seine Mischung aus eingängigem Pop, Soul und modernen Electro-Einflüssen macht ihn zu einem der meistgespielten Künstler im Schweizer Radio. Auch als Songwriter ist Santos gefragt und schreibt Hits für zahlreiche andere Acts. Auf der Bühne überzeugt der 32-Jährige mit energiegeladenen Shows und jeder Menge Mitsingmomenten.

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Loi zählt zu den aufstrebenden Popstars aus Deutschland. Bekannt wurde die Sängerin 2017 durch ihre Teilnahme an «The Voice Kids». Den Durchbruch schaffte sie später mit viralen Covers auf TikTok und YouTube sowie ihren Singles «I Follow» und «Gold».

Mit ihrer markanten Stimme und emotionalen Popsongs trifft die 22-Jährige den Nerv ihrer Generation. Ehrliche Texte, moderne Popklänge und eine authentische Bühnenpräsenz haben ihr in kurzer Zeit eine grosse Fangemeinde eingebracht.

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Mit Mimiks steht einer der prägendsten Schweizer Rapper auf der Bühne – und beim Energy Air spielt der Luzerner quasi ein Heimspiel. Seit seinem Durchbruch mit dem Album «VodkaZombieRambogang» im Jahr 2014 gehört er zu den erfolgreichsten Hip-Hop-Künstlern der Schweiz. Auch «Für immer niemer» wurde zum Meilenstein seiner Karriere und mit Gold ausgezeichnet.

Mimiks überzeugt mit direkten Texten, markantem Flow und kompromisslosem Sound. Live ist der 34-Jährige für energiegeladene Auftritte bekannt, die das Publikum von der ersten bis zur letzten Minute mitreissen.

Mit Glasperlenspiel kommt eines der erfolgreichsten Pop-Duos Deutschlands ans Energy Air. Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg gründeten die Band 2010 und machten sich mit eingängigen Popsongs und elektronischen Sounds schnell einen Namen.

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Nach ersten Erfolgen mit der Debütsingle «Echt» gelang ihnen 2015 mit «Geiles Leben» der grosse Durchbruch. Der Hit hielt sich mehr als ein Jahr in den Charts und wurde millionenfach verkauft. Auch Songs wie «Ich bin ich», «Moment» und «Royals & Kings» gehören zu den bekanntesten Titeln des Duos und machen Glasperlenspiel bis heute zu einer festen Grösse der deutschsprachigen Popszene.

Mit Gavin James kommt einer der erfolgreichsten Singer-Songwriter Irlands ans Energy Air. Der Musiker begann seine Karriere als Strassenmusiker in Dublin, bevor er mit seiner Debütsingle «Say Hello» den Durchbruch schaffte. Der Song wurde 2013 in Irland zum «Song of the Year» gewählt.

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International bekannt wurde Gavin James mit Hits wie «Nervous», «Always» und «Greatest Hits». Seine gefühlvollen Songs und markante Stimme bescherten ihm mehr als 1,5 Milliarden Streams sowie zahlreiche Platin-Auszeichnungen. Heute begeistert der Ire mit emotionalen Liveshows ein Publikum auf der ganzen Welt.

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