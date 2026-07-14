Drei Jahre nach seiner gesundheitlichen Auszeit meldet sich Lewis Capaldi mit der neuen EP «Survive» zurück. Der schottische Superstar begeistert wieder mit seinen ehrlichen, melancholischen Balladen und Welthits – auch am Montreux Jazz Festival. Der Free-TV-Sender blue Zoom zeigt das Konzert live.

Der Schotte spielt heute Abend am Montreux Jazz Festival und der Free-TV-Sender blue Zoom überträgt das Konzert live.

Montreux Jazz Festival 2026 Tourette veränderte sein Leben – Konzert von Lewis Capaldi live im Free-TV schauen

Darum geht’s Lewis Capaldi gelang 2019 mit «Someone You Loved» der internationale Durchbruch.

2022 machte Capaldi seine Tourette-Diagnose öffentlich und sprach offen über die Erkrankung.

Nach einer längeren Pause feiert Capaldi mit dem neuen Song «Survive» sein Comeback.

Heute tritt er am Montreux Jazz Festival auf, das Konzert wird ab 22.00 Uhr live im Free-TV auf blue Zoom übertragen. Zusammenfassung erstellt mit

Lewis Capaldi ist mehr als nur eine grosse Stimme – er ist ein Entertainer mit viel Selbstironie im Überschuss. Ob auf Social Media, in Interviews oder auf der Bühne:

Der sympathische Schotte sorgt mit seinem trockenen Humor immer wieder für Lacher. Doch genau diese Ehrlichkeit steckt auch in seinen Songs.

Mit «Someone You Loved» gelang Lewis Capaldi 2019 der internationale Durchbruch. Die gefühlvolle Ballade stürmte nicht nur in zahlreichen Ländern an die Chartspitze, sondern erreichte auch Platz eins der US-Billboard Hot 100.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie YouTube, TikTok oder Facebook. Aktiviere bitte "Swisscom Werbung bei Dritten", um diesen Inhalt anzuzeigen. Cookie - Einstellungen

Damit war Capaldi der erste schottische Solo-Künstler seit Sheena Easton im Jahr 1981, dem dieses Kunststück gelang.

In seiner Heimat Grossbritannien entwickelte sich der Song zum grössten Hit des Jahres und wurde zur meistverkauften Single des Jahres 2019.

Bis heute zählt «Someone You Loved» zu den erfolgreichsten Popsongs des vergangenen Jahrzehnts und wurde weltweit milliardenfach gestreamt.

Der Auftritt, der Millionen berührte

Im September 2022 machte Lewis Capaldi öffentlich, dass bei ihm das Tourette-Syndrom diagnostiziert worden war. Über seine Erkrankung sprach der Schotte von Anfang an offen.

In der «The Jonathan Ross Show» erklärte er, er habe sich auch deshalb dazu entschieden, weil manche Menschen fälschlicherweise glaubten, er stehe unter Kokain.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie YouTube, TikTok oder Facebook. Aktiviere bitte "Swisscom Werbung bei Dritten", um diesen Inhalt anzuzeigen. Cookie - Einstellungen

Weltweit bekannt wurde seine Erkrankung durch emotionale Bühnenmomente, in denen seine Ticks so stark wurden, dass er zeitweise nicht weitersingen konnte.

Besonders in Erinnerung blieb sein Auftritt am Glastonbury Festival 2023: Als Capaldi seinen Hit «Someone You Loved» nicht mehr alleine zu Ende singen konnte, übernahmen Zehntausende Fans den Gesang und sorgten für einen bewegenden Moment.

Nach einer längeren Zwangspause ist der Schotte mit dem neuen Track «Survive» zurück und steht wieder auf der Bühne.

In der Schweiz tritt heute Abend am Montreux Jazz Festival auf. Der Free-TV-Sender blue Zoom überträgt das Konzert live ab 22 Uhr oder schaue es hier im Player: