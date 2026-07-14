Erst heizte Danko Jones dem Publikum ein, dann übernahm Deep Purple – und lieferte in Montreux den eindrucksvollen Beweis, warum die Band bis heute zu den ganz Grossen des Rock gehört. blue News war vor Ort.

Sänger Ian Gillan spielte während mehr als einer Stunde und 45 Minuten einen Song nach dem anderen.

Darum geht’s Deep Purple begeisterte das Publikum am Montreux Jazz Festival mit einem energiegeladenen Konzert, einer eindrucksvollen Lichtshow und Klassikern wie «Highway Star» und «Into the Fire».

Besonders die Soli von Gitarrist Simon McBride und der gefühlvolle Auftritt von Sänger Ian Gillan sorgten für Gänsehautmomente und grossen Applaus.

Bei «Smoke on the Water» erreichte die Stimmung ihren Höhepunkt, bevor Deep Purple mit drei Zugaben den Abend beendete und bewies, dass die Band noch immer voller Spielfreude steckt. Zusammenfassung erstellt mit

Das Auditorium Stravinski verwandelte sich am Montagabend in einen Rock-Tempel. Das mag wie ein Klischee klingen – doch für jemanden, der mit diesem Musikgenre wenig vertraut ist, fühlte es sich genau so an. Nach einem explosiven Auftakt von Danko Jones (siehe Kasten) übernahm Deep Purple die Bühne.

Um 21.59 Uhr gingen die Lichter aus. Auf der Bühne erwachte die grosse Leinwand zum Leben. In einer Inszenierung, die an den Vorspann von «Star Wars» erinnerte, begann die Show: Vor einer Weltraumkulisse erschienen zunächst die Köpfe der Bandmitglieder, dann die Buchstaben «DP» und schliesslich der Bandname, der in Flammen aufleuchtete. Als die Musiker die Bühne betraten und die ersten Töne von «Highway Star» erklangen, kannte der Jubel im Publikum keine Grenzen mehr.

Die instrumentalen Zwischenspiele waren beeindruckend, die Lichtshow perfekt auf die Musik abgestimmt. Schon der mehr als achtminütige Auftakt setzte den Ton für den Abend – die Energie im Saal riss danach keine Sekunde mehr ab.

Das zeigte sich auch bei den aufeinanderfolgenden Songs «Hard Lovin' Man» und «Into the Fire». Während des ersten Stücks reckten unzählige Fans ihre Handys in die Höhe. Nach dem zweiten brach tosender Applaus aus.

Solos der Extraklasse

Der erste Gänsehautmoment kam bei einem Gitarrensolo. Nachdem Sänger Ian Gillan das Publikum mit den Worten begrüsst hatte, es sei «schön, wieder hier zu sein», stellte er Gitarrist Simon McBride vor. Dieser legte mit einem Solo auf der E-Gitarre los, das keinen Raum für Ablenkung liess – man konnte schlicht nur staunen und zuhören. Nach rund viereinhalb Minuten stiegen die übrigen Bandmitglieder wieder ein und leiteten nahtlos zu «Arrogant Boy» über.

Danach wurde es zumindest musikalisch etwas ruhiger. Bei «When a Blind Man Cries» traten die Instrumente in den Hintergrund und machten Platz für die Stimme von Ian Gillan. Der Sänger lieferte eine beeindruckende Gesangsleistung ab und ging vollkommen im Song auf: Fast das ganze Stück sang er mit geschlossenen Augen. Sein lang gehaltener Schlusston wurde mit lautem Jubel und tosendem Applaus belohnt.

Ein Song, der untrennbar mit Montreux verbunden ist

Über ein Deep-Purple-Konzert am Montreux Jazz Festival zu schreiben, ohne «Smoke on the Water» zu erwähnen, ist unmöglich. Kaum ein Song ist so eng mit der Geschichte des Festivals verknüpft. 1971 reisten die Briten nach Montreux, um ihr Album «Machine Head» im Casino aufzunehmen. Am Vorabend wurden sie jedoch Zeugen des verheerenden Brandes, der das Gebäude zerstörte – und genau dieses Ereignis inspirierte den Welthit «Smoke on the Water».

Schon mit den ersten Tönen des legendären Gitarrenriffs erreichte die Stimmung im Saal einen Höhepunkt. Das Publikum jubelte, pfiff, klatschte und sang lautstark mit. Besonders beim Refrain stimmten Hunderte Fans gemeinsam ein: «Smoke on the water, a fire in the sky. Smoke on the water.»

«Ihr wart unglaublich! Vielen Dank», rief Sänger Ian Gillan anschliessend ins Publikum. Die Band verliess zunächst die Bühne, kehrte aber für gleich drei Zugaben zurück. Es folgten das Instrumentalstück «Guinnesis», «Hush» und zum Abschluss «Black Night».

Dann war endgültig Schluss. Eines wurde an diesem Abend jedoch klar: Auch wenn Deep Purple erst 2028 ihr 60-jähriges Bandjubiläum feiern – an Energie und Spielfreude hat die Rocklegende nichts eingebüsst.