Der grösste Höhepunkt eines Zara-Larsson-Konzerts ist längst nicht mehr nur der Song selbst. Eine einfache Konzertidee entwickelte sich zum weltweiten Social-Media-Phänomen und begeistert heute Fans auf jeder Tour.

Geschichte hinter dem viralen Hype Wie TikTok Zara Larssons Song «Lush Life» 10 Jahre später zum Mega-Hit macht

Darum geht’s Sängerin Zara Larssons Tanz zu ihrem Song «Lush Life» ist der Höhepunkt jedes ihrer Konzerte.

Eine 16-jährige Schülerin aus Amsterdam verhalf dem Trend zum weltweiten Durchbruch. Der virale Hype brachte den zehn Jahre alten Song zurück an die Chartspitze.

Rund um die Choreografie entstand eine riesige Community mit Tutorials und Fan-Rankings.

Erlebe ihr Konzert vom diesjährigen Montreux Jazz Festival am Sonntag, 12. Juli 2026 live im Free-TV auf blue Zoom. Zusammenfassung erstellt mit

Wer Zara Larsson (28) vergangene Woche am OpenAir St. Gallen live erlebt hat, dürfte schnell gemerkt haben: Der wohl grösste Höhepunkt ihres Konzerts ist längst nicht mehr allein ihr grösster Hit «Lush Life».

Kurz vor dem Refrain stoppt die schwedische Popsängerin die Show. Tausende Fans strecken selbstgemalte Schilder in die Höhe oder hoffen mit ihren Gesten auf Zaras Aufmerksamkeit, um gemeinsam mit ihr den viralen «Lush Life»-Tanz auf der Bühne performen zu dürfen.

Für den ausgewählten Fan geht ein Traum in Erfüllung. Für viele Konzertbesucher*innen ist genau dieser Moment inzwischen der Höhepunkt der Show. Und auch Zara Larsson freut sich jeden Abend darauf:

«Das ist mein Lieblingsteil der Show – aber gleichzeitig auch der schwierigste.»

Schliesslich müsse sie sich jede Nacht für genau eine Person entscheiden.

Heute gehört der Moment fest zur Show. Alles begann mit einer 16-jährigen Schülerin in Amsterdam und einem Video, das binnen kürzester Zeit um die Welt ging.

Eine 16-Jährige löst den Hype aus

Den Durchbruch erlebte das Phänomen Ende 2025 in Amsterdam. Zara Larsson hatte zwar bereits zuvor bei Konzerten ab und zu Fans für den «Lush Life»-Tanz auf die Bühne geholt. Doch erst der Auftritt der damals 16-jährigen Julia Sophie Coer machte die Konzertidee weltweit bekannt.

Was zunächst wie ein gewöhnlicher Konzertmoment wirkte, entwickelte sich innert weniger Stunden zum Durchbruch des «Lush Life»-Trends. Julia tanzte die Choreografie mit einer Selbstverständlichkeit und ansteckenden Freude, als wäre sie Teil von Zara Larssons Tanzcrew. Der Clip verbreitete sich rasant in den sozialen Medien.

Der Auftritt machte Julia über Nacht bekannt. Internationale Medien wie ABC, BBC oder People berichteten über die Schülerin, die später sogar in der US-Morgensendung «Good Morning America» zu Gast war. Zara Larsson schickte ihr dort eine persönliche Videobotschaft:

«Mit deinem Auftritt hast du etwas ausgelöst. Die Energie, die Menschen jetzt bei jedem Konzert auf die Bühne bringen, ist von dir inspiriert.»

Für Julia selbst war der Moment zunächst völlig surreal. «Ich geriet ein bisschen in Panik. Ich dachte nur: ‹Oh mein Gott, jetzt passiert es wirklich›», erzählte sie später. Heute sagt sie, das Video bedeute ihr die Welt und werde für immer einen besonderen Platz in ihrem Leben haben.

Die Fans machen «Lush Life» zum Internet-Hit

Was mit Julia begann, entwickelte sich binnen weniger Monate zu einem festen Bestandteil jeder Zara-Larsson-Show.

Auf TikTok entstanden Tutorials, Reaktionsvideos und Ranglisten der besten Bühnenauftritte. Nach jedem Konzert diskutieren Fans darüber, wer den Tanz am besten gemeistert hat.

#LushLife #FanDance #PopDanceHits #TikTokDance ♬ original sound - 1980s89 @1980s890 💃🎶 Top 7 Fans Dancing “Lush Life” with Zara Larsson 🎶💃 Celebrate the infectious energy of Zara Larsson and her hit Lush Life through the eyes of her fans! These top 7 dance moments showcase amazing choreography, joyful moves, and the global love for this pop anthem. Perfect for TikTok inspiration and dance challenges! ✨🎧 Which fan dance made you want to join in? 👀💃 #ZaraLarsson

Ein Grund für den Erfolg dürfte die Choreografie selbst sein. Sie ist eingängig, macht Spass und lässt sich vergleichsweise leicht nachtanzen.

Ein Tanz bringt einen Welthit zurück

Auch «Lush Life» selbst erlebt mehr als zehn Jahre nach seiner Veröffentlichung einen zweiten Frühling. Dank des viralen Tanztrends stürmte der Song erneut die Charts und erreichte unter anderem in Deutschland, Österreich, Norwegen und Tschechien Platz eins. In der Schweiz kletterte der Welthit nochmals bis auf Platz 3 der offiziellen Hitparade.

Dass der Trend längst ein Eigenleben entwickelt hat, zeigt ein weiterer TikTok-Hype. Fans entdeckten, dass die «Lush Life»-Choreografie überraschend gut zum Nu-Metal-Klassiker «Freak On a Leash» von Korn aus dem Jahr 1998 passt. Innert kürzester Zeit entstanden unzählige Videos, in denen dieselben Tanzschritte zu einem völlig anderen Song performt werden.

Für Zara Larsson dürfte das die schönste Bestätigung sein: Zehn Jahre nach der Veröffentlichung begeistert «Lush Life» nicht nur die Fans von damals, sondern erreicht dank einer einzigen Konzertidee auch eine völlig neue Generation.

Zara Larsson live im Free-TV

Wer den viralen «Lush Life»-Moment selbst erleben möchte, bekommt schon bald die nächste Gelegenheit. Zara Larsson tritt am Sonntag, 12. Juli am Montreux Jazz Festival auf und du kannst das Konzert im Free-TV auf blue Zoom mitverfolgen.

Weitere Konzertübertragungen im Free-TV The Roots | Samstag, 11.07.26, 21:45 Uhr auf blue Zoom

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Die legendäre Hip-Hop-Crew und Jimmy-Fallon-Hausband bringt ihren unverkennbaren Sound nach Montreux. Die Grammy-Gewinner um Questlove und Black Thought spielen unter anderem die Klassiker ihres Meilenstein-Albums «Do You Want More?!!!??!». Zara Larsson | Sonntag, 12.07.26, 21:45 Uhr auf blue Zoom

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Mit ihrer Billboard-Nummer-1 «Midnight Sun» bringt Schwedens Popstar Zara Larsson ihre glitzernde Show nach Montreux. Ob sie für den Hit «Lush Life» erneut Fans zum Tanzen auf die Bühne holt? Perfekt durchgetaktete Choreografien sind garantiert. Lewis Capaldi | Dienstag, 14.07.26, 21:30 Uhr auf blue Zoom

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Rund drei Jahre nach seiner gesundheitlichen Auszeit meldet sich der schottische Superstar Lewis Capaldi mit der eindrucksvollen EP «Survive» zurück. Der gereifte Songwriter wird auch am Montreux Jazz Festival mit ehrlichen, melancholischen Balladen und Welthits begeistern. Moby | Mittwoch, 15.07.26, 22:00 Uhr auf blue Zoom

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