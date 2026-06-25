Wiz Khalifa wird nicht am Openair Frauenfeld auftreten. Der US-Rapper hat seine Europa-Tournee abgesagt, nachdem gegen ihn ein internationaler Haftbefehl erlassen wurde. Das Festival sucht bereits nach einer Ersatzlösung.

Der US-Rapper Wiz Khalifa wird wegen eines internationalen Haftbefehls vorerst nicht nach Europa reisen.

Darum geht’s Wiz Khalifa hat seine Europa-Tournee abgesagt und tritt deshalb nicht am Openair Frauenfeld auf. Als Grund nennt er eine ungeklärte rechtliche Situation.

Hintergrund ist ein internationaler Haftbefehl aus Rumänien. Nach einer Verurteilung wegen Cannabisbesitzes droht ihm bei einer Einreise nach Europa die Festnahme.

Das Openair Frauenfeld sucht nach einer Lösung und will bald informieren. Auch der geplante Auftritt von Haftbefehl ist derzeit noch ungewiss.

Wiz Khalifa wird nicht am diesjährigen Openair Frauenfeld auftreten. Der US-Rapper hat seine gesamte Europa-Tournee abgesagt. Hintergrund ist ein internationaler Haftbefehl, der gegen ihn vorliegt.

Eigentlich hätte Wiz Khalifa am Samstag, 11. Juli, auf der Bühne des Openair Frauenfeld stehen sollen. In einer Mitteilung an seine Fans auf Instagram erklärte der Rapper nun: «Meine rechtliche Situation ist noch nicht geklärt. Es tut mir leid für meine Fans in Europa, aber wir holen das nach, sobald sie nicht mehr versuchen, euren Jungen hinter Gitter zu bringen.»

Wiz Khalifa wandte sich seiner Instagram-Story an seine Fans. Screenshot Instagram

Das Openair Frauenfeld bestätigte die Absage auf Instagram. «Wir bedauern diese Absage sehr, arbeiten aber bereits intensiv daran, eine passende Lösung für euch zu finden. Sobald es Neuigkeiten gibt, werden wir diese über unsere offiziellen Kanäle kommunizieren», teilte das Festival mit. Auf der Website des Festivals wird Wiz Khalifa weiterhin als Act aufgeführt.

Auch Auftritt von Haftbefehl unsicher

Hintergrund der Absage ist ein Verfahren in Rumänien. Wiz Khalifa wurde dort im Sommer 2024 nach einem Konzert festgenommen. Die rumänischen Behörden warfen ihm vor, mehr als 18 Gramm Cannabis besessen und während seines Konzerts einen Joint auf der Bühne geraucht zu haben. Zunächst wurde der Rapper lediglich zu einer Geldstrafe verurteilt. Ein Berufungsgericht verschärfte das Urteil im Dezember 2025 jedoch auf neun Monate Haft.

Da er die Strafe bislang nicht antrat und sich weiterhin in den USA aufhält, erliess Rumänien einen internationalen Haftbefehl. Bei einer Einreise nach Europa könnte ihm deshalb eine Festnahme drohen.

Wiz Khalifa ist nicht der einzige Act, der das Openair Frauenfeld kurzfristig vor Herausforderungen stellt. Offen ist auch, ob der deutsche Rapper Haftbefehl wie geplant am 11. Juli auftreten wird. Er hatte kürzlich angekündigt, sich aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Ob sein Auftritt in Frauenfeld davon betroffen ist, liess er bislang offen.

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