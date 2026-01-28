Ernüchternder Start – so verlief der Vormittag

Der Auftakt zum Mega-Berufungsprozess in der Raiffeisen-Affäre fällt eher ernüchternd aus. Obwohl die Szene vor Ort ungewöhnlich ist, da ein grosser Andrang schon früh morgens vor dem Gerichtsgebäude stattfand, ist der Inhalt am Vormittag des ersten Prozesstages nicht besonders überraschend.

Zahlreich ist das Publikum und auch die verschiedenen Parteien sind gut besetzt vor Gericht aufgelaufen. Doch bereits nach der Znüni-Pause verliessen ein Anwalt, ein Angeklagter und einige Zuschauende wie auch Journalist*innen den Saal.

Die Vorfragen und Anträge werden am Montag behandelt. Dies scheint nicht alle gleich stark zu interessieren. Dennoch gehört es zum Prozessablauf. Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die Verteidiger der Beschuldigten eine Einstellung des Verfahrens fordern. Der Hauptgrund dafür sei die Verjährung der einzelnen Anklagepunkte.

Es bleibt spannend. Ab Dienstag dürfte sich das Gericht mit den Fragen an die Angeklagten, insbesondere an Pierin Vincenz, richten.