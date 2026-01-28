Am Montag startet der 10 Tägige Berufungsprozess um Ex-Raiffeisenchef Pierin Vincenz.
SDA
Der Fall um den ehemaligen Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz (70) geht in die nächste Runde. Vor dem Zürcher Obergericht wird das Urteil aus dem Jahr 2022 überprüft. Die Staatsanwaltschaft wirft Vincenz unter anderem Betrug, ungetreue Geschäftsbesorgung und passive Bestechung vor. blue News tickter live aus dem Gericht für dich.
Der Auftakt zum Mega-Berufungsprozess in der Raiffeisen-Affäre fällt eher ernüchternd aus. Obwohl die Szene vor Ort ungewöhnlich ist, da ein grosser Andrang schon früh morgens vor dem Gerichtsgebäude stattfand, ist der Inhalt am Vormittag des ersten Prozesstages nicht besonders überraschend.
Zahlreich ist das Publikum und auch die verschiedenen Parteien sind gut besetzt vor Gericht aufgelaufen. Doch bereits nach der Znüni-Pause verliessen ein Anwalt, ein Angeklagter und einige Zuschauende wie auch Journalist*innen den Saal.
Die Vorfragen und Anträge werden am Montag behandelt. Dies scheint nicht alle gleich stark zu interessieren. Dennoch gehört es zum Prozessablauf. Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die Verteidiger der Beschuldigten eine Einstellung des Verfahrens fordern. Der Hauptgrund dafür sei die Verjährung der einzelnen Anklagepunkte.
Es bleibt spannend. Ab Dienstag dürfte sich das Gericht mit den Fragen an die Angeklagten, insbesondere an Pierin Vincenz, richten.
Die Reihen leeren sich langsam. Da am Montag hauptsächlich nur die Vorfragen und Anträge besprochen werden, entschuldigten sich bereits ein Anwalt und ein Angeklagter. In den Vorfragen sei ihr Sachverhalt nicht relevant.
Auch die Zuschauenden und einige Journalist*innen haben bereits den Saal verlassen.
Cola trinkend und aufmerksam zuhörend sitzt Pierni Vincenz auf der Anklagebank. Während die Verteidiger der anderen Angeklagten lange und technische Ausführungen und Anträge anbringen, sitzt Vincenz daneben und folgt den Ausführungen. Immer wieder tuschelt er mit seinem Verteidiger. Ab und zu nimmt er einen Schluck der Cola, welche vor ihm auf dem Tisch steht.
Weiter geht es. Der Richter eröffnet das Verfahren wieder.
Gleich zu Beginn will sich der Rechtsanwalt von einer Privatklägerschaft dispensieren lassen. Die Punkte, für die sich der Rechtsanwalt eingefunden hat, würden heute nicht besprochen und deswegen sieht er keinen Grund, am Montag vor Gericht zu sitzen. Der Richter gewährt den Antrag und lässt den Anwalt dispensieren.
Bis der nächste Redner ans Rednerpult tritt, verkündet der Oberrichter eine kurze WC-Pause. Um 10.00 Uhr geht es weiter.
Jetzt spricht der Verteidiger von Beat Stocker.
Er fordert die Einstellung mehrerer Verfahrensteile – unter anderem wegen Verjährung, verspäteter Strafanträge und unverwertbarer Akten.
Schon zum Auftakt wird klar: Die Verteidigung kämpft mit allen Mitteln gegen die erstinstanzliche Verurteilung. Der Prozess dürfte sich ziehen. Ein Urteil in den nächsten zwei Wochen schloss Gerichtspräsident Christian Prinz bereits aus.
Im Gerichtssaal am Obergericht Zürich sitzen zwischen 50 und 70 Personen. Etwa 20 davon sitzen in den ersten drei Reihen und stellen die verschiedenen Parteien dar.
In diesem Gerichtssaal am Obergericht Zürich findet der Vincenz-Prozess statt.
Gerichte-zh.ch
Vincenz und sein Verteidiger sitzen auf der linken Seite. Die drei Staatsanwälte sitzen auf der rechten Seite.
Dahinter und daneben folgen die Privatkläger. Auf der linken Seite hinter und neben Vincenz sitzen die anderen Angeklagten, so wie Beat Stocker.
Der Verteidiger des Angeklagten Vincenz, fordert die Einstellung des Verfahrens. Begründet wird seine Forderung mit Verjährung. Es sei so viel Zeit vergangen, dass nun das Verfahren verjährt sei. «Was die Staatsanwaltschaft geltend macht, führt in die Irre», erklärt Erni vor Gericht.
Der Verteidiger bezieht sich dabei auf den Komplex Commtrain. Nach langen, technischen Ausführungen lässt sich zusammenfassen: Zum Zeitpunkt des erstinstanzlichen Urteils im April 2022 sei das Verfahren bereits verjährt gewesen.
Der Verteidiger von Pierin Vincenzen Strafverteidiger Lorenz Erni (l.) fordert eine Einstellung des Verfahrens.
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Marc Jean-Richard-dit-Bressel steht als Staatsanwalt vor Gericht. Es geht um viel, denn er bereits schon nach dem erste Instanzlichen entscheid des Bezirkfsgerichts eine Berufung einlegte, da er mit dem Strafmass nicht einverstanden war.
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Christian Prinz leitet die Verhandlung und ist Richter am Obergericht Zürich.
strafrechtonline.ch
Am ersten Gerichtstag sollen prozessuale Fragen geklärt werden. Die Vorfragen der Angeklagten sollten heute den vollen Tag in Anspruch nehmen.
Am Dienstag sollen die Befragungen der Angeklagten folgen. Zuerst soll Vincenz befragt werden, dann folgen die anderen.
Am Mittwoch wird das Beweisverfahren fortgesetzt. Auch da werden wieder Befragungen geführt. Dann gibt es Zeit für Beweisanträge. Das Gericht wird anschliessend diese beraten.
Die Parteivorträge werden dann am Donnerstag beginnen. Die Staatsanwaltschaft beginnt, dann darf die Privatklägerschaft fortfahren und an dritter Stelle dürfen dann die Verteidiger ihr Plädoyer vortragen.
Ein Entscheid sollte jedoch nicht in den folgenden beiden Wochen erfolgen, erklärt der Richter.
Einige Zuschauende und Medienvertretende sitzen direkt im Gerichtssaal. Der Rest der Medienschaffenden hat das Obergericht im Saal 4 einen Raum eingerichtet, welcher die Gerichtsverhandlung über Videoaufnahmen überträgt. Im Gerichtssaal 4 wird der Prozess also über einen Bildschirm verfolgt. blue News ist vor Ort und berichtet live über den Prozess.