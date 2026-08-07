MID-Glücksspiele 104-Millionen-Franken-Jackpot von Euro Millions geknackt

Für die nächste Euro-Millions-Ziehung am Dienstag befinden sich im Jackpot 16 Millionen Franken. (Archivbild)

Eine Mitspielerin oder ein Mitspieler hat bei der Ziehung von Euro Millions am Freitag 104 Millionen Franken gewonnen. Die richtige Gewinnkombination lautete 26, 29, 35, 38 und 47 sowie die Sterne 1 und 2.