Die Besatzung der «Queen Victoria» kämpft mit einem Krankheitsausbruch an Bord. 123 Passagiere und 16 Crew-Mitglieder leiden an Durchfall und Erbrechen. (Archivbild) Imago/Hanno Bode

Auf dem Kreuzfahrtschiff «Queen Victoria» leiden 123 Passagiere und 16 Crew-Mitglieder an Magen-Darm-Problemen. Die Ursache der Symptome ist nicht bekannt. Die Kranken sind isoliert worden.

Die Ursache der Erkrankung ist nicht bekannt.

Die Besatzung hat die Kranken von den weiteren Personen an Bord getrennt. Mehr anzeigen

Wenn es Gästen auf einer Kreuzfahrt schlecht wird, ist üblicherweise der Seegang verantwortlich. Auf der «Queen Victoria» leiden laut letzten Berichten 123 Passagiere und 16 Crew-Mitglieder an Magen-Darm-Problemen. Insgesamt befinden sich 1'824 Gäste und 967 Angestellte auf dem Schiff.

«Vorherrschende Symptome: Durchfall, Erbrechen», steht in der Meldung der amerikanischen Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention. «Ursache: unbekannt», heisst es dort weiter.

Die «Queen Victoria» ist aktuell auf einer 107-Nächte-Kreuzfahrt von Southampton in England über Hawaii und Australien zurück nach Southampton. Zuletzt hat das Schiff in Fort Lauderdale an der US-Ostküste angelegt. Inzwischen hat es den Panamakanal passiert und fährt Richtung San Francisco. Die Schiffstracker haben vor zwei Tagen das letzte Positionssignal der «Queen Victoria» empfangen.

Die letzte bekannte Position der «Queen Victoria» ist vor zwei Tagen vor Mexiko. Myshiptracking.com

Die Crew habe den Präventions- und Reaktionsplan für Krankheitsausbrüche implementiert, meldet die Reederei Cunard, in deren Auftrag die «Queen Victoria» fährt. Die Erkrankten sind von den übrigen Personen an Bord isoliert worden. Zudem werde das Schiff intensiver gereinigt.