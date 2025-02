Valeria (14) wird seit 5 Monaten vermisst

Seit fünf Monaten wird die 14-jährige Valeria vermisst. Polizei

Handy aus, keine Social-Media-Aktivität – und kein einziges Lebenszeichen: Der Fall der vermissten Valeria aus Gelsenkirchen gibt Rätsel auf. Die Polizei sucht und bittet die Bevölkerung um Hilfe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die 14-jährige Valeria aus Gelsenkirchen wird seit dem 9. September 2024 vermisst.

Ihr Handy ist ausgeschaltet, und es gibt keine Hinweise auf ihren Verbleib.

Die Polizei befürchtet, dass sie sich in einer gefährlichen Situation befindet, möglicherweise zur Prostitution gezwungen wird.

Mit einer offiziellen Fahndungsseite, Social-Media-Aufrufen und einem YouTube-Video bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Mehr anzeigen

Seit über fünf Monaten fehlt von der 14-jährigen Valeria aus der deutschen Stadt Gelsenkirchen jede Spur. Am 9. September 2024 verliess sie ihr Elternhaus an der Hüller Strasse in Bulmke-Hüllen und kehrte seitdem nicht zurück. Ihr Mobiltelefon ist seit ihrem Verschwinden ausgeschaltet, und auch in den sozialen Medien gab es seither keine Aktivitäten von ihr. Das berichtet die «Bild».

Die Polizei Gelsenkirchen hat umfangreiche Suchmassnahmen durchgeführt, darunter den Einsatz von Spürhunden, jedoch ohne Erfolg. Aufgrund ihres Alters und der Umstände ihres Verschwindens besteht die Befürchtung, dass sie sich in einer gefährlichen Situation befinden könnte. Es wird nicht ausgeschlossen, dass sie möglicherweise zur Prostitution gezwungen wird, Drogen konsumiert oder schwanger ist, vermeldet die Polizei.

Polizei sucht mit allen Mitteln

Die Ermittler schliessen nicht aus, dass Valeria sich ausserhalb von Gelsenkirchen aufhält und möglicherweise in Begleitung älterer Männer ist. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer Hinweise zu Valerias Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei von Gelsenkirchen zu melden.

Valeria ist etwa 1,55 Meter gross, schlank und hat dunkle Haare und Augen. Sie wirkt älter als 14 Jahre.

Die Polizei betont die Dringlichkeit des Falls, da vermisste Jugendliche in der Regel innerhalb kurzer Zeit gefunden werden oder zurückkehren. Dass Valeria seit so langer Zeit verschwunden ist, ist aussergewöhnlich und besorgniserregend.

Videos auf Social Media sollen helfen

Die Behörden hoffen weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung, um Valeria wohlbehalten zu finden.

Für weitere Informationen und zur Unterstützung bei der Suche nach Valeria hat die Polizei Gelsenkirchen eine offizielle Fahndungsseite eingerichtet.

Zudem wurde ein Video auf YouTube veröffentlicht, das auf Valerias Verschwinden aufmerksam macht. Auch diverse Posts auf Social Media rufen zur Hilfe bei der Suchen von Valeria auf.