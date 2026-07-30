Als in einem Nationalpark in Kenia im Juni und Juli insgesamt 15 Elefanten tot aufgefunden werden, sind die Behörden zunächst ratlos. Nach einer Obduktion hat sich das nun geändert.

Befund da Daran sind die 15 Elefanten in Kenia gestorben

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwischen dem 24. Juni und dem 24. Juli sind in Kenias Amboseli-Nationalpark 15 Elefanten verendet.

Nun haben Labortests ergeben, dass die Tiere an Cyanid starben.

Bauern stehen im Verdacht, Tomaten vergiftet zu haben. Zusammenfassung erstellt mit

In Kenia sind nach Angaben der nationalen Parkbehörde 15 Elefanten mutmasslich durch den Verzehr vergifteter Tomaten gestorben.

Labortests hätten nachgewiesen, dass das gefährliche Zellgift Cyanid für den Tod der Elefanten verantwortlich sei, die zwischen dem 24. Juni und 24. Juli im Amboseli-Nationalpark verendet waren.

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Das sagte Isaac Lekoolol, Leiter der Abteilung für Veterinärmedizin des Kenya Wildlife Service (KWS), in einem Interview im nationalen Fernsehen. In den Mägen der Dickhäuter seien viele Tomaten gefunden worden, so Lekoolol. Diese könnten der Behörde zufolge von Landwirten mit Cyanid besprüht worden sein.

Lähmung und schneller Tod

In dem Naturschutzgebiet, das im Süden an Tansania grenzt, sind auch Bauern angesiedelt, auf deren Felder oftmals Elefanten eindringen und die Ernte fressen.

Konflikte zwischen Landwirten und Wildtieren sind in dem ostafrikanischen Land daher weit verbreitet. Der genaue Ort, an dem die Dickhäuter vergiftet wurden, ist weiter unklar.

Die Elefanten zeigten laut der Behörde Symptome von Lähmung, die dazu führte, dass sie nicht mehr aufstehen konnten, bevor sie innerhalb von ein bis zwei Tagen starben. Vor allem Elefantenkühe und ihre Kälber seien betroffen gewesen.

Nach Angaben der Parkbehörde könne die Cyanid-Kontamination weitreichende Folgen haben, auch für andere Wildtiere und Weidevieh, wie Ziegen und Rinder. Für Menschen bestehe aktuell keine unmittelbare Gefahr.