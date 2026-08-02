Für den Jugendlichen kam jede Hilfe zu spät: Ein 17-jährigen Wanderer ist in den St. Galler Bergen rund 40 Meter in die Tiefe gestürzt und seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der 17-jährige Wanderer konnte nur noch tot geborgen werden. (Symbolbild)

Unglück am Scheffloch 17-Jähriger stürzt in den St. Galler Bergen in den Tod

Darum geht's Ein 17-Jähriger ist in den St. Galler Bergen tödlich verunglückt.

Der Unfall ereignete sich laut Kantonspolizei St. Gallen im Bereich Scheffloch bei Grabs.

Der Schweizer stürzte rund 40 Meter in die Tiefe und erlag seinen schweren Verletzungen. Zusammenfassung erstellt mit

Ein 17-jähriger Wanderer ist am Sonntagmorgen in den St. Galler Bergen rund 40 Meter tief in den Tod gestürzt. Der Unfall ereignete sich laut Polizei im Bereich Scheffloch bei Grabs. Die Rettungskräfte konnten den in der Region wohnhaften Schweizer nur noch tot bergen.

Der Verunglückte war in Begleitung eines 56-jährigen Mannes zu Fuss vom Gamsberg in Richtung Sichelchamm unterwegs, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. Gegen 9.45 Uhr sei er aus zunächst unbekannten Gründen in die Tiefe gestürzt.

Die Unfallursache und der genaue Unfallhergang werden durch die Alpine Einsatzgruppe der Kantonspolizei St. Gallen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons abgeklärt.

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen sowie Fachspezialisten und Fachspezialistinnen der Kantonspolizei St.Gallen, die Rega sowie zwei Rettungsspezialisten-Helikopter der Alpinen Rettung Ostschweiz