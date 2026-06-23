Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in Aranno TI ums Leben gekommen. Der Mann wurde aus seinem Fahrzeug geschleudert, das rund 30 Meter von der Fahrbahn entfernt zum Stillstand kam, wie die Tessiner Polizei am Dienstag mitteilte.

Bei einem Verkehrsunfall in Aranno TI ist am Montagabend ein 18-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. (Archivbild)

Der 18-jährige Schweizer befuhr kurz nach 22.30 Uhr die Via Ur Stradón in Aranno TI in Richtung Cademario. Aus noch ungeklärten Gründen habe er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verloren und sei von der Fahrbahn abgekommen, hiess es.

Die Einsatzkräfte der Kantonspolizei, der Polizei Malcantone Ovest, der Feuerwehren Lugano und Novaggio sowie der Rettungsdienst der Croce Verde Lugano waren vor Ort. Sie konnten nur noch den Tod des Fahrers feststellen, der schwere Verletzungen erlitten hatte.

Zur psychologischen Betreuung wurde das Care Team angefordert. Die Strasse musste für die Rettungsmassnahmen und die Spurensicherung gesperrt und umgeleitet werden.